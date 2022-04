Délivrés de famille - Antony Puiraveaud - la critique de la pièce

Résumé : Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des amis ! Mais ce « cadeau » va entraîner la famille dans un règlement de compte sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent, en sortiront-ils indemnes ? Une comédie de mœurs qui fait doucement rire.

Critique : La famille, sa complexité et ses circonvolutions, voilà un thème qui inspire, depuis longtemps, la littérature, le cinéma ou le théâtre. Puisque les parents reconnaissent leurs enfants à la naissance, Anthony Puiraveaud, l’auteur de cette pièce, imagine l’histoire d’une famille qui, dans le seul but de laisser tant les parents que les enfants libres de leurs mouvements, déciderait de « déconnaître » sa progéniture. Si les parents font semblant de ne voir là que des avantages, cette décision ne va pas manquer de susciter colère et rancœur de la part de ces grands enfants, qui se sentent tout à coup injustement déshérités. Ils en profiteront pour jeter à la face de leurs géniteurs tout ce qu’ils n’ont jamais osé leur dire !!!! Malentendus, coups de gueule et mauvaise foi de part et d’autre part sont au rendez-vous.

Libre de droits

Un tel sujet aurait pu facilement s’enliser dans des clichés que l’anticonformisme affiché permet ici de contourner. Chaque personnage bénéficie d’un caractère assez affirmé pour ne jamais laisser passer la moindre trace d’ennui, tandis que des répliques percutantes, une mise en scène rythmée et un quatuor de comédiens dynamiques nous plongent sans temps mort dans le quotidien de cette famille dysfonctionnelle, mais attachante, à laquelle bien des spectateurs n’auront aucun mal à s’identifier.

Si l’adorable petit théâtre du Funambule lui offre un nid douillet, cette pièce et ses comédiens ont tous les atouts pour attirer un plus grand auditoire, dans un lieu plus médiatisé. En attendant, n’hésitez pas à venir les applaudir les lundis et les samedis.