Demain tout commence - la critique du film + le test blu-ray

Résumé : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Critique : Deuxième long-métrage après Comme des frères du jeune réalisateur Hugo Gélin et remake de la comédie mexicaine Ni repris, ni échangé d’Eugenio Derbez, Demain, tout commence a tout de la gentille comédie familiale. Néanmoins, avant de pouvoir en découvrir toute la saveur, il vous en faudra passer par les gesticulations et les sourires toutes dents dehors d’Omar Sy. Il est clair qu’avant tout, le clown Omar est là nous servir ce numéro d’amuseur public qui a fait sa renommée. Alors en dragueur menteur irresponsable, il en fait des tonnes ! A coup sûr, ses fans seront ravis mais les autres risqueront de se lasser. D’ailleurs, même Clémentine Célarié, pourtant décidée à jouer la carte de la patience et de la compréhension, finira par jeter l’éponge. L’arrivée du bébé et sa prise en charge en charge l’autoriseront à un jeu plus nuancé, nous dévoilant, pour notre plus grand bonheur, d’autres facettes de son talent, entre humour et pudeur.

Changement de ton, changement de décor. Adieu plages chaudes du sud de la France, bonjour Londres où Samuel, perdu entre pluie et métro, son bébé dans les bras, rencontre Bernie, un homosexuel britannique qui flashe sur la belle stature du papa de Gloria. C’est pourtant en toute amitié et sans contrepartie aucune que ce dandy généreux accepte de les héberger tous les deux. Il faut bien tout le charme et le talent du jovial Antoine Bertrand Starbuck pour nous faire avaler cette croustillante supercherie.

C’est pourtant là que la comédie prend son envol grâce à ce duo plein de vie entre un père improbable et une fillette plutôt mature. Pour cette enfant, dont il n’a pas programmé l’existence, il veut le meilleur de la vie, allant même jusqu’à lui inventer une maman fantasque digne des plus beaux contes, à l’image des histoires avec lesquelles le héros de La vie est belle de Robert Benigni berçait d’illusions l’existence de son fils. Le cadrage, une réalisation fluide, l’ambiance d’un appartement enchanteur situé dans un quartier vivant et coloré, agrémenté de très beaux immeubles nous enchantent pour quelques instants mais l’accalmie est de courte durée. Une visite chez le médecin suggère la maladie mais on ignore qui est concerné.

C’est ce moment-là que choisit Kristin, la mère, pour faire sa réapparition et puisque pour Samuel, l’idée de laisser sa fille, ne serait-ce qu’une soirée est insupportable, ils se retrouveront au tribunal : la situation s’alourdit dangereusement. Contrairement à toute attente, cette empêcheuse de tourner en rond, immédiatement perçue comme « la méchante » de l’histoire, apporte la touche nécessaire d’émotion grâce à la juste mesure de fragilité (celle là même qui nous fait admettre son choix judicieux de confier sa fille à ce père certes irresponsable mais dévoué) qu’insuffle Clémence Poésy à son personnage. Brutalement, une fin, inattendue mais dramatique, nous fait chavirer dans un pathos excessif et incompréhensible.

Maladroit et tendre, encombré d’un scénario désordonné, ce film ravira in fine le public familial auquel il s’adresse grâce sa fraîcheur et son dynamisme.

Un feel good-movie de bonheur et de pathos, assez convenu mais toujours efficace dans son genre. Le blu-ray est de qualité.

Les suppléments :



Un making-of de 19mn où l’on verse des louanges sur le talent de la jeune comédienne, le charisme d’Omar Sy. Ça passe. Bêtisier, micro-modules sur Omar Sy et un autre sur le réalisateur. Rien de bien excitant.

L’image :



Piquant impressionnant pour ce film à la gloire d’Omar, voué au multiculturalisme de Londres. Couleurs chatoyantes, noirs profonds. Que du beau, dans un film qui ne l’est pas particulièrement, si ce n’est dans les sentiments de sérénité qu’il aime développer chez le spectateur.

Le son :



Vocalement puissant, avec une bande-son punchy, le DTS HD-5.1 donne de l’allant à la comédie, avec une spatialisation tout à fait pertinente, et un caisson qui sait bouillonner.