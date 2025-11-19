Des preuves d’amour - Alice Douard - critique

Résumé : Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, son épouse, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.

Critique : Depuis 2013, la loi dite du « mariage pour tous » autorise l’union de deux personnes du même sexe ainsi que l’adoption d’enfants. Une avancée sociale d’importance qui cache cependant quelques formalités insoupçonnées. En effet, dans le cas d’un couple de femmes, celle qui porte l’enfant est reconnue comme la mère légale. Jusqu’en 2021, date à laquelle la procédure s’assouplit, sa conjointe doit se plier à une enquête administrative longue et fastidieuse pour obtenir les mêmes droits qu’elle sur l’enfant. Un sujet rarement abordé au cinéma et peu connu du grand public, dont la réalisatrice, forte de sa propre histoire, s’empare pour son premier long-métrage après L’attente, un court-métrage récompensé par un César en 2024, faisant du parcours d’adoption une trame romanesque pour le film et une réalité dont il importe de témoigner.

Nadia (Monia Chokri) et Céline (Ella Rumpf) forment un couple uni, animé des mêmes désirs et valeurs. L’irruption de cet événement majeur dans leur vie et leur confrontation au regard des autres révèle la multiplicité des points de vue sur la maternité, à travers ces deux portraits de femmes aussi drôles qu’attachantes.

Nadia est physiquement soumises aux différentes étapes de la grossesse, dont Céline n’est que la spectatrice. Pourtant, cette dernière participe autrement mais activement à l’arrivée de cette nouvelle vie, parvenant même à se hisser à la première place. Elle a pour tâche de réunir des preuves d’amour, sous forme de témoignages émanant de proches et d’amis, chargés d’expliquer combien elle tient déjà à ce petit être pas encore né. L’occasion idéale d’apporter un échantillon de regards sur la situation de Céline et Nadia en particulier et celles des couples homosexuels en général, puis de faire glisser le récit, à coup de situations souvent comiques ou inattendues, vers les enjeux et la responsabilité de la parentalité pour aboutir à une réflexion universelle.

L’attitude de Marguerite (Noémie Lvovsky), la mère de Céline, célèbre pianiste qui s’est davantage consacrée à sa carrière qu’à sa fille, apporte un éclairage intéressant sur la complexité des rapports mère/enfant et l’influence des fractures qui en découlent. Pourtant, cette sérieuse observation sociale n’oublie pas de se doter d’une bonne dose d’humour et d’une vitalité communicative propres à effacer les tensions et embûches pour laisser filtrer une authenticité tout aussi efficace dans les échanges tendres que dans les moments de doute.

Au cœur d’une mise en scène assez ample pour laisser toute liberté de mouvement à ses personnages, le tandem Chokri/Rumpf n’a aucune peine à nous entraîner dans son combat, ses joies et victoires. Quant à Noémie Lvovksy, elle habille son personnage d’une multitude de nuances, entre emphase et regret, au point de rendre presque émouvante cette mère terriblement imparfaite.

Spontanéité, énergie, dérision, tendresse, absence de dramatisation : autant de preuves qui permettent d’assurer que cette réjouissante comédie lesbienne est une belle réussite