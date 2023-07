Des souris et des hommes – John Steinbeck - critique

Résumé : Le roman suit George et Lennie dans l’Amérique des années trente. George est petit et malin, Lennie est un colosse simplet qui ne contrôle pas sa force. Et c’est de là que viennent les soucis de ces deux amis. Lennie a une passion pour les animaux qu’il veut caresser, pour la douceur de leur fourrure, mais il peut les tuer sans le faire exprès. Le risque est le même quand Lennie veut caresser un tissu, une jupe, une chevelure de femme... George espère que dans le nouveau ranch où ils partent travailler, Lennie saura éviter les ennuis…

Critique : On s’attache rapidement aux deux protagonistes : Lennie, doux comme un enfant, ne comprend pas tout, George se plaint de la bêtise de son ami que pourtant il ne laisse jamais tomber. Ces deux compagnons espèrent économiser pour acheter le lopin de terre où ils pourront vivre à leur compte. Un rêve qui pourrait devenir réalité ? Possible, mais le monde de la grande dépression ne va pas faciliter leurs initiatives.

John Steinbeck démarre tous les chapitres de son récit de la même manière : une description précise des lieux et l’action commence. L’écrivain joue sur les images, bien sûr, mais aussi sur les sons, les odeurs pour évoquer cette Amérique des laissés-pour-compte.

Chaque chapitre met en place un souci, un ennui, laisse percevoir au lecteur la manière dont tout va s’amalgamer pour créer un obstacle majeur. Il s’agit presque d’une tragédie. George et Lennie ont un rêve, et tous les signes se mettent en place pour nous indiquer que leurs souhaits resteront au stade du rêve.

Ceux qui n’ont rien échangent de manière rude et ce sont leurs dialogues qui créent l’émotion. Nous nous attachons aux personnages, nous voudrions changer leur destin, mais comme dans toutes les tragédies, ce n’est pas possible, la route est déjà tracée.

L’essentiel du récit joue sur les interactions entre les protagonistes, se lit facilement et rapidement. A peine avons-nous rencontré George et Lennie que nous les quittons déjà, un goût amer ans la bouche.

Des souris et des hommes est un drame de l’Amérique de la grande dépression. C’est aussi l’histoire d’une amitié inébranlable entre deux hommes qui n’ont que leur rêve et la faiblesse d’y croire.