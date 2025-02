Dis-moi juste que tu m’aimes - Anne le Ny - critique

Résumé : Au bout de quinze ans de mariage, une crise met à l’épreuve l’union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus. Aussi, au moment où Anaëlle, le grand amour de jeunesse de son mari Julien, réapparait dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d’autodépréciation, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Celui-ci va se révéler aussi manipulateur que dangereux, jusqu’à faire basculer leur liaison dans le fait-divers.

Critique : Son parcours de réalisatrice en témoigne : Anne le Ny n’en finit pas d’explorer la complexité de l’âme humaine, en particulier à l’intérieur du couple. Depuis Le torrent, où l’on retrouvait déjà José Garcia, elle ajoute quelques sensations fortes à son récit pour le mener progressivement aux portes du film à suspense.

Marie (Élodie Bouchez) et Julien (Omar Sy) forment un couple semblable à tant d’autres, dont les bases semblent solides. Parents de deux fillettes, ils sont accaparés par leurs obligations professionnelles et familiales et communiquent de moins en moins. Vannes, petite ville bretonne paisible et à taille humaine, située dans une région douce et tempérée, symbolise l’harmonie du nid familial. Bercés par cette douce torpeur, ils en oublient les fêlures du passé, tout particulièrement celles de Julien qui ne s’est jamais totalement remis d’une précédente rupture amoureuse. Marie, qui aime Julien passionnément, sait que leur couple s’est bâti sur cette blessure mal cicatrisée. Aussi, lorsqu’Anaëlle (Vanessa Paradis) revient, après avoir vécu de longues années loin d’ici, avec l’intention d’ouvrir un bar en plein centre-ville, la crainte que Julien ne soit à nouveau séduit par celle qu’il n’a jamais vraiment oubliée gagne Marie.

D’autre part, l’entreprise pour laquelle travaille Marie connaît quelques difficultés et un expert est envoyé à son secours. Un homme affable, apparemment plein d’humanité et sincèrement décidé à aider cette femme fragilisée qui a juste besoin qu’on lui dise qu’on l’aime. Mais qui est vraiment ce Thomas (José Garcia), aussi amoureux que manipulateur ?

Dans un premier temps, on partage bien volontiers la fascination d’Anne Le Ny à observer toute l’ambiguïté de ses personnages, d’autant qu’elle la distille avec une indéniable sensibilité. Mais peu à peu la narration se fait ronronnante, la faute à un scénario qui manque de rythme. Pourtant, dès lors que l’action se fait plus frémissante, l’attention s’éveille et l’on se laisse happer par le piège machiavélique qui absorbe Marie, tandis que les cartes se retournent et que chacun délivre sa véritable personnalité. La dramaturgie de la musique accompagne les changements de situations pour mieux laisser éclater une violence sous-jacente.

C’est finalement du côté du casting que vient le salut. Loin de son registre habituel, Omar Sy fait merveille sous les traits de ce mari dévoué et loyal, doublé d’un romantisme inattendu. José Garcia, magnifique d’ambivalence courtisane, porte haut et fort tout l’intensité de l’intrigue. Grâce à des actrices douées de mille nuances, les personnages féminins déploient, eux aussi, leur subtilité. Derrière son masque d’amoureuse transie, Élodie Bouchez fait émerger une héroïne dont la ténacité force l’admiration et ménage les plus beaux espaces d’émotion, tandis que Vanessa Paradis, tout à fait convaincante dans ce rôle de femme à la fois forte et fragile, apporte juste ce qu’il faut de liberté et de légèreté pour que le récit ne vire jamais au tragique.

Plus chronique familiale que réel polar, Dis moi juste que tu m’aimes plaira aux amateurs de personnages déchirés, pris dans l’engrenage de la jalousie et de la trahison.