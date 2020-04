Discount - Louis-Julien Petit - critique

Résumé : Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un hard discount créent clandestinement leur propre "Discount alternatif", en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…

Critique : Qui a dit que les Britanniques étaient les seuls à pouvoir proposer des comédies sociales qui traitent du pire avec le sourire ? Certainement pas Louis-Julien Petit, qui propose un film enjoué sur les travers de la crise et ses conséquences sur les salariés les plus fragiles. Sans jamais grincer des dents et tomber dans la caricature de ces gens qui seraient prêts à tout pour s’en sortir, le cinéaste préfère dresser une galerie de portraits attachants, toujours avec le ton juste.

© Wild Bunch Distribution

Grâce à une mise en scène dynamique et à une bande son qui ne tombe pas dans la surenchère en cherchant à faire du pathos là où l’humour fait mieux passer ses messages, le long-métrage s’attaque à des problématiques sérieuses et d’actualité sans une once d’agressivité.

Le scénario pose la question de l’avenir des hôtesses de caisse face à l’installation de nouvelles machines supposées les remplacer et, surtout, aller plus vite. Une vague massive de licenciement dans cette profession est-elle à prévoir très prochainement ? Si tel est le cas, que deviendront les salariés concernés ?

© Wild Bunch Distribution

Au cœur d’un film qui cherche à surfer sur l’actualité en montrant le gaspillage de denrées encore consommables, alors que des émissions télévisées se multiplient pour dénoncer les pratiques des grandes surfaces, la dénonciation est au rendez-vous mais avec une rare finesse. Face à des thèmes aussi graves que la crise, le gaspillage ou encore le chômage, comment expliquer que le public ne puisse que ressortir de la séance le cœur léger ? C’est là toute la force de ce film : dénoncer le harcèlement moral de plus en plus fréquent au travail, les pleins pouvoirs des patrons ou encore les difficultés des smicards sans tomber dans le manichéisme.

© Wild Bunch Distribution

L’ensemble du casting aide à renforcer ce sentiment de légèreté. Alors que de jeunes acteurs attachants tels qu’Olivier Barthelemy et M’Barek Belkouk, autant que des comédiens confirmés, Corinne Masiero et Zabou Breitman, tirent leurs épingles du jeu. Masiero interprète une nouvelle fois une caissière en difficulté, plusieurs années après De rouille et d’os. Son interprétation sensible et son regard désabusé sur son métier et le monde qui l’entoure offrent un magnifique portrait d’une femme forte qui tente de continuer à travailler malgré la pression.

Zabou Breitman, quant à elle, amuse en directrice coincée, davantage victime que coupable des règles que la grande distribution lui impose. Elle représente les dérives du monde du travail d’aujourd’hui, où il faut être viré mais toujours, comme elle le fait à multiples reprises remarquer, avec le sourire !

© Wild Bunch Distribution

La direction d’acteurs est beaucoup dans la réussite de cette comédie, qui tire un signal d’alarme sans dramatiser. Message d’espoir, de solidarité, d’amitié... De grandes valeurs sont célébrées ici, pour le plus grand plaisir d’un public qui ne pourra que s’identifier. Courez-y sans hésiter !

Personne suivante s’il vous plait !