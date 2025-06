Distribuer un film – sous la direction de Stéphane Goudet - chronique du livre

Résumé : « Distribuer un film » regroupe six entretiens réunissant autour d’une table réalisateurs, producteurs et distributeurs distributeurs, afin de parler des rapports entre ces trois corps de métiers et du rôle de la distribution dans la création d’un film.

Critique : Le distributeur a plusieurs fonctions : il est l’intermédiaire entre la production et les exploitants de salle ; il s’occupe du marketing du film, des affiches comme de la bande-annonce ; et surtout, il investit aussi de l’argent dans le film, dès le début, en misant sur le scénario. Il est un maillon indispensable de la chaîne. Dans la majorité des cas, sans son intervention, le film ne peut voir le jour. Il se rembourse sur les recettes des ventes de billets.

Aujourd’hui, dans cette période particulière du cinéma, où la pandémie et le développement des plate-formes ont fait baisser la fréquentation des salles, la société de distribution doit revoir ses stratégies de communication pour promouvoir un film et ses modes de fonctionnement.

Certes, il y a les campagnes promotionnelles avec affiches, interviews télévisées, bandes-annonces, mais aussi les festivals et les tournées d’avant-premières dans tout le pays, qui permettent de faire jouer le bouche à oreille.

Tous les intervenants affirment que le succès d’un film est imprévisible, mais ils doivent faire comme s’ils étaient sûrs que cela allait marcher pour convaincre les exploitants de collaborer à leur projet.

Cela n’est qu’une partie de ce que nous découvrons au fil de ces six entretiens croisés. En effet, chacun parle de son film, du budget et aussi des rapports humains, de l’envie de soutenir une histoire.

Les intervenants parlent sans langue de bois de leurs succès et échecs. Le cinéma est une industrie, les enjeux financiers peuvent être conséquent ; ainsi, l’investissement et le budget doivent s’adapter au public visé, au nombre de spectateurs qui viendront potentiellement voir le film. Plus une production coûte cher, plus le public doit répondre à l’appel pour qu’elle soit rentabilisée.

Les distributeurs sont encore moins connus que les producteurs. Aussi cet ouvrage les met en avant, et l’on ne peut que manifester de l’intérêt face à leurs propos, tout comme à ceux des cinéastes présents : Olivier Assayas, Valérie Donzelli, Emmanuel Mouret ou encore Rebecca Zlotowski, Arthur Harari et Julien Guetta racontent tous leur parcours et, une fois le producteur trouvé, cette quête du distributeur pour pouvoir lancer un tournage...

Distribuer un film présente une salve d’entretiens croisés pour mieux comprendre en quoi consiste le travail du distributeur dans la production d’un film. Nous recommandons cet ouvrage instructif, aux propos pertinents, à tous nos lecteurs intéressés par les enjeux de l’art et de l’industrie du cinéma.