Dodo - Pános Koútras - critique

Résumé : Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a trois cents ans, fait son apparition, entraînant tous les protagonistes dans une ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...

Critique : La caméra subjective est à hauteur d’herbe. Des chiens courent furieusement après ce qui pourrait être une dinde. En réalité, cette drôle de bête est un dodo, un oiseau disparu depuis plus de trois cents ans de la surface de la Terre. L’animal choisit de prendre attache dans une riche demeure située en dehors d’Athènes. Sauf que cette riche demeure n’a de richesse que les apparences. Un mariage aura lieu le lendemain, et les parents, ruinés, n’ont pas les moyens de payer les ouvriers et les serveurs qui s’attèlent à préparer la fête.

Dodo peut paraître a priori comme un objet étrange, un peu chaotique et très fourni en paroles. En réalité, le long-métrage fonctionne comme un policier où petit à petit, les personnages nombreux qui parsèment ce récit se révèlent dans leur complexité et les liens secrets qui les unissent les uns les autres. Cet oiseau préhistorique, sorti de nulle part, devient un peu le passeur de tous ces êtres tourmentés et permet à la narration de se fortifier au fur et à mesure du récit. Il faut dire qu’on s’amuse bien dans cet environnement iconoclaste et théâtral où tout est sujet à la fougue, l’exagération, les rires et les larmes. La théâtralité du propos traverse de part et d’autre l’histoire qui est une opportunité, comme une sorte de Cluedo sur un écran, à dérouler les mystères qui se cachent derrière chacun des personnages.

Voilà à première vue un film qu’il faut saisir pour ce qu’il est, à savoir une comédie baroque au service de personnages mémoriaux et attachants. Sauf que Dodo sans le crier parle de sujets beaucoup plus graves que les seuls déchirement mélodramatiques de ces protagonistes. La première question évoquée est celle de la crise de 2012 et des années qui l’ont précédée, avec son lot d’effondrement d’entreprises et la mise à jour de pratiques fiscales et financières particulières des entreprises en Grèce. À cette perspective s’ajoutent des thématiques très contemporaines comme les flux migratoires, la place des femmes, la perte d’emploi et de pouvoir d’achat de la population laborieuse. Le long-métrage est donc loin de n’être qu’une machine un peu superficielle pour rigoler. Il pose de vraies réflexions sur la société actuelle grecque.

Dodo est une surprise très agréable de Cannes. Une mention particulière doit être donnée au soin apporté aux décors et aux accessoires. La mise en scène précise, très écrite, contribue à rendre cette comédie humaine follement attachante.