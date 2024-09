Donjon Bonus T.3 : Dynasties et Magiciens - Joann Sfar, Lewis Trondheim, Arnaud Moragues - la chronique BD

Résumé : Feuilles de personnages, lieux, monstres, sorts, gestion des combats et créations de héros... Tout est évidemment présent dans ce manuel complet, qui reprend l’univers de {Donjon} de Sfar et Tronheim pour le prolonger chez soi...

Critique : Les années passent (vingt ans depuis la parution du premier tome de Donjon Bonus) et non seulement le Donjon continue de s’étendre, mais avec ce troisième opus, il devrait ravir plus d’un maître du jeu qui souhaite y envoyer ses aventuriers. Avec Arnaud Moragues, le duo Sfar/Trondheim a trouvé un partenaire soigneux et sérieux pour faciliter la création. Ce grand livre fourmille de petites idées, de grandes descriptions, d’un agglomérat de détails qui rendront n’importe quelle partie plus qu’intéressante et carrément vivante. En effet, les plus petits détails sont à disposition pour s’intégrer parfaitement dans un univers qui aura non seulement les attributs, mais aussi la dose d’humour, qui caractérisent l’œuvre de la bande dessinée. Les sorts et monstres sont en cela de très bons exemples de cette alliance entre le sérieux des caractéristiques et le sarcasme du nom ou de la description, car loin d’être guindé, ce guide est une fois de plus l’occasion de rigoler.

© Delcourt / Trondheim

Les amoureux des dessins, aquarelles ou croquis de Trondheim et Sfar seront évidemment servis, puisque ces trois cents pages ne sont en aucun cas arides. Il est rare que plus de deux planches ne soient pas suivis d’un dessin, souvent d’ailleurs de taille conséquente (planche entière), en couleurs, reprenant les personnages mythiques et quelques scènes que les joueurs auront à cœur de se représenter lorsqu’eux-mêmes les vivront. Trondheim semble d’ailleurs avoir donné de nombreux dessins inédits pour ce Tome 3 de Bonus, faisant de l’album une pièce de collection aussi bien qu’un guide de jeu.

© Delcourt / Trondheim

Guide essentiel, ce Donjon Bonus ravira les maîtres et joueurs habitués aux longues parties de Donjons et Dragons, comme une preuve que ce monument de la BD était définitivement ancré dans la pop et geek culture.