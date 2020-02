Donne-moi des ailes : la critique du DVD

Résumé : Christian, ornithologue en Camargue, souhaite aider une espèce d’oies sauvages en voie de disparition en les guidant depuis son ULM. Lorsque son fils Thomas vient passer les vacances chez son père, il se laisse transporter dans le rêve de son père jusqu’à le dépasser.

Notre avis : Donne-moi des ailes raconte comment Thomas, un adolescent de son temps, devient le héros d’un voyage initiatique. Contraint de passer trois semaines en vacances d’été chez son père, ornithologue passionné, le jeune homme se pique d’intérêt pour les oies sauvages, objets de l’obsession paternelle du moment. Grâce à cette cause qui les rapproche, Thomas se lance alors dans l’aventure extraordinaire de guider ces oies sauvages dans un vol plus sûr pour leur survie. Comme toute quête initiatique, la vraisemblance n’est pas la préoccupation première. Aussi, les traits des personnages se montrent quelque peu grossiers : l’adolescent (Louis Vasquez) qui joue aux jeux vidéos se retrouve coincé à la campagne sans wifi ; le père (Jean-Paul Rouve), doux rêveur, transmet sa passion à son fils mais ne s’en occupe pas vraiment ; la mère (Mélanie Doutey) est absorbée par son travail et néglige sa relation amoureuse avec son nouveau petit ami.

Le défi de rejoindre la Camargue depuis la Norvège bouleverse les préoccupations des uns et des autres en cochant les cases de la quête initiatique : désobéissance du jeune héros, tumultes de l’aventure et justice rétablie. Le récit gagne en consistance grâce à l’interprétation des comédiens, qui apportent de la nuance et de l’humour au scénario, balayant l’ennui qui aurait pu naître de la simplicité de l’histoire. Le tout donne un film familial, porté par des acteurs ayant pris plaisir à raconter cette aventure.

Car Nicolas Vannier s’est inspiré de l’histoire de Christian Moullec, scientifique qui a effectivement volé avec les oies sauvages, pour tenter de leur apprendre un autre itinéraire de migration. Il renouvelle régulièrement l’expérience dans le cadre d’une association qui cherche à sauver les oiseaux en voie de disparition. En y ajoutant une histoire familiale, il se sert de l’épopée de Thomas pour développer un propos environnemental convaincant. Comment encourager la prise de conscience populaire en bousculant les habitudes ? C’est le sens de la démarche de Nicolas Vanier, qui a donc réalisé ce film et écrit une BD sur cette aventure extraordinaire qu’il a adaptée en œuvre de fiction. En établissant le parallèle avec l’émancipation du jeune homme, l’explorateur redonne sa place à l’Homme dans la nature, celle des êtres soucieux de la biodiversité, encouragés par la splendeur des paysages. En apprenant à voler, Thomas devient humble, responsable. Certes, le tout de manière systématique et sans nuances, mais le message est passé.

Nicolas Vanier propose donc un film léger et attendrissant, mais qui fonctionne, tant le message à transmettre est important. Après sa sortie en salles où le film a rencontré un certain succès en 2019 (35ème film français de l’année au box-office), la sortie DVD permet de repartir à l’aventure avec cette famille altruiste, qui saura toucher le spectateur.