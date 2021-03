Double détente - chronique du Blu-ray Disc Steelbook

Résumé : "A Moscou, le trafiquant de drogue Viktor Rostavili élimine froidement le coéquipier du capitaine Ivan Danko, puis se réfugie clandestinement aux Etats-Unis, où il installe de nouveaux réseaux de vente de stupéfiants. Lors d’une descente de police, il tue le partenaire du sergent Art Ridzik. Danko est envoyé à Chicago pour tenter d’arrêter Viktor et le ramener en Union Soviétique. A cette fin, il doit travailler avec Ridzik. Les méthodes des deux hommes diffèrent. Si Ridzik est jovial et rusé, Danko, froid et taciturne, n’envisage que coups et violence. Les deux policiers forment néanmoins une excellente équipe. Ils ont tous les deux une raison personnelle de mettre le gangster soviétique hors d’état de nuire. Ils se lancent dans une poursuite acharnée pour retrouver Rostavili qui a décidé de mettre la ville de Chicago à feu et à sang..." (studiocanal.fr)

Critique : En 1987, Walter Hill est l’un des maîtres incontestés du film d’action et Arnold Schwarzenegger est au sommet de sa carrière hollywoodienne. Le réalisateur américain est d’ailleurs le créateur du buddy movie - "film de copains" - depuis 48 heures dans lequel il réunit Nick Nolte et Eddie Murphy, genre cinématographique qui vise à réunir deux personnages antagonistes amenés à résoudre une problématique, dans le cas présent une affaire criminelle. La rivalité dans le cas de Double Détente repose sur l’origine ethnique des deux héros que sont Ivan Danko, l’officier soviétique, joué par Arnold Schwarzenegger, et Art Ridzik, l’officier américain (James Belushi). Le film relève le défi d’associer des personnages issus de deux pays encore plongés dans la guerre froide et de tourner sur la place Rouge à Moscou. Les rivalités reposent aussi visuellement sur le jeu des héros. L’Américain s’avère un loser débrayé, qui rate ses enquêtes et utilise un humour de bas étage. Le Soviétique s’avère être un enquêteur en uniforme hors pair, qui malheureusement n’a pas réussi à arrêter un criminel et n’exprime pas ses sentiments. Tous deux se trouvent réunis malgré tout pour lutter contre un fléau qui gangrène aussi bien l’Ouest que l’Est de l’époque : le trafic de drogue. Finalement, pour mettre fin au fléau, Danko devra "s’américaniser" - port du costume au lieu de l’uniforme, utilisation du Magnum .44 au lieu du Podbyrin 9,2 mm, circulation dans les rues de New York au lieu de celles de Moscou. La lutte repose d’ailleurs sur des scènes d’action puissantes, bien cadrées, aux sons percutants, qu’il s’agisse des poings ou des armes, le tout habillé par la musique de James Horner. Cet affrontement s’achève d’ailleurs dans un final marqué par un duel à l’autocar.

Notre avis sur le steelbook : Le blu-ray affiche un son de grande qualité notamment pour les scènes d’action. Le format cinémascope est respecté, ce qui permet à l’image de garder toute sa pureté et sa luminosité, notamment lors des scènes nocturnes. Le doublage est d’ailleurs respecté et met en avant le choix par Arnold Schwarzenegger de la voix française qui le doublera pour toute sa carrière, à partir de 1988 : Daniel Beretta, qui retranscrit l’accent russe, alors que la version originale se contente de l’accent autrichien de l’acteur. Le steelbook en lui-même comporte une couleur rouge métallisée, avec au dos le marteau et la faucille croisés en relief et il intègre deux rondelles : le blu-ray avec la photo des deux acteurs principaux,comme sur l’affiche originale du film et le 4K Ultra HD sur lesquels est indiqué le titre original Red Heat.

En outre, parmi les bonus, on pourra trouver : "Arnold Schwarzenegger - The Man who raised Hollywood", "Political context of Red Heat - Featurette", "East Meets West - Featurette about Carolco and Red Heat", "A Stuntman For All Seasons - Tribute to Benny Doblins", "I’m Not A Russian But I Play One On TV", "Interview with Ed O’Ross", "Making of - Featurette", "Original Trailer", "TV Spots".

Le film en lui-même est disponible en version originale sous-titrée en français et en version française et en format 1.85.