Dream Horse - Euros Lyn - critique

Résumé : L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise qui pour s’affranchir de son quotidien morose fonde un syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec peu d’expérience mais beaucoup de passion, Jan redonne la flamme à sa communauté.

Critique : Entre un mari édenté qui se désintéresse d’elle, à part de savoir si les repas sont préparés, des parents vieillissants qui demandent de la présence, ses multiples boulots dans un bar ou une grande surface, et les animaux qui vivent avec elle, Jan a de quoi se désespérer. Jusqu’au jour où par hasard, en écoutant une discussion de comptoir, elle se met à rêver de créer un syndicat pour acquérir un cheval de course, et surtout réenchanter son existence et celle de ses proches. Commence alors pour elle une aventure qui tient lieu du rêve, d’où le titre de ce long-métrage britannique. Ecrit dans la pure tradition sociale du cinéma anglais, Dream Horse choisit une petite ville de province galloise pour asseoir son récit. Les personnages qui peuplent la bourgade sont parfois réduits à quelques traits de caractère ou d’appartenance sociale assez simplistes, mais il y a véritablement une énergie bonne enfant qui émane de la narration.

Dream Horse est un film fait pour l’été. Frais, enjoué, le récit ne se départit pas de traits d’humour parfois corrosifs. On pense, par exemple, à cette allusion savoureuse à la viande de cheval qui avait servi à la fabrique de lasagnes industrielles. Le ton montre bien la difficulté pour générer l’adhésion collective à un projet qui peut faire peur à des personnes enfermées dans leur train-train quotidien ou dans la peur de perdre leur épargne. Toujours est-il que l’on assiste avec joie à la renaissance de Jan, à la fois comme épouse et femme émancipée. Toute son existence repose sur le besoin d’atteindre un but, de rêver. Evidemment, Dream Horse ne souhaite pas rivaliser avec un film hautement intellectuel. C’est une histoire conçue pour les familles, au service d’une narration qui donne la part belle aux femmes qui osent bousculer les conventions et rassemblent autour d’elles des énergies créatrices.

On est bien loin du chef-d’œuvre de l’année. On reconnaît dans la mise en scène d’Euros Lyn les tics de la télévision, avec des raccourcis dans l’intrigue et une propension à la démonstration. Il y a dans l’écriture des ficelles narratives qui, certes, donnent du rythme, mais ont tendance à rendre le sujet un peu trop facile. Les gros plans suggestifs, la musique, les comportements parfois béats des personnages, les antagonismes sociaux enfermement l’histoire dans des détours naïfs, qui rappellent au traitement humoristique de cette biographie. Même la structure narrative, très traditionnelle avec une montée en puissance de la réussite, une chute et un happy end rajoute au formalisme un peu hâbleur.

Mais peu importe. Le cinéma est fait pour rêver. Et le long-métrage saura ravir les petits et les grands, avides de contes qui donnent des ailes à leurs projets.