Édouard Louis ou la transformation - François Caillat - critique

Résumé : La métamorphose d’un garçon, issu d’un milieu sous-prolétaire picard, en star de la vie culturelle française. Édouard Louis, devenu en quelques années l’écrivain porte-parole d’une génération, engage chacun de nous à faire de la transformation permanente un nouveau mode d’existence.

Critique : À l’heure des débats sur le genre et l’identité, ce film propose une réflexion sur la réalité de ce que nous sommes pleinement. Devons-nous nous résigner à vivre avec un héritage génétique ou social qui ne nous convient pas ou est-il du devoir de chacun de chercher en lui la force de se ré-inventer ? Eddy Bellegueule devenu Édouard Louis a choisi. Depuis vingt ans, il ne cesse de se transformer.

Né en 1992 dans une famille ouvrière picarde, avec laquelle il ne se sent aucune affinité, il s’insurge, dès son enfance, contre ses parents, leur pauvreté, leur classe sociale, leur racisme, leur violence, leurs habitudes. Parallèlement, les membres de cette famille qui n’a pas aussi belle gueule que son nom l’indique le rejettent. Il n’est pour eux qu’une source de honte et de dégoût. Une situation que l’on pourrait qualifier de banale, souvent traitée en littérature ou au cinéma mais à laquelle cette fois, ce jeune écrivain apporte une réflexion toute personnelle : avec un talent certain, il fait l’éloge du non-conformisme et analyse avec pertinence la notion de liberté aussi bien que l’injonction de la virilité.

Copyright Outplay Films

À la fin des années 2000, Eddy quitte son village et son milieu prolétaire pour Amiens où il côtoie des enfants de la bourgeoise qui lui apprennent à bien se tenir à table et avec qui il mange des légumes, aliment proscrit chez lui parce que considéré comme une nourriture de filles. Il change alors d’habitudes, de vêtements, de maintien et finalement de nom et de prénom (il en explique les raisons dans son premier roman En finir avec Eddy Bellegueule, paru en 2014) puis s’installe à Paris pour achever sa métamorphose et devient l’un des écrivains les plus reconnus de sa génération. C’est cette mue sociale et intérieure que filme François Caillat qui, depuis une vingtaine d’années, réalise des films à la frontière du documentaire et de l’essai. Sans le moindre artifice, avec comme seul décor quelques photos aux couleurs éclatantes évocatrices de l’enfance de notre protagoniste, il réussit ce pari de maintenir l’attention du spectateur durant un peu plus d’une heure sur la seule force du discours de son personnage. Refusant toute dénonciation sociale à travers des images choc d’un village à l’abandon et de sa léthargie miséreuse, il se focalise sur les années charnières de la vie d’Édouard Louis, ses années de lycée, puis de faculté à Amiens où il se familiarise avec la littérature et le théâtre, scellant sa renaissance.

Copyright Outplay Films

Il s’attache aussi à extirper le meilleur de son personnage, la douceur et la drôlerie dont il ne se départit jamais, malgré un parcours semé d’embûches. Les phrases justes et précises, truffées d’exemples simples et d’anecdotes humoristiques, transforment l’expérience en un modèle de lucidité. Au delà du portrait, il s’agit d’un partage de pensée, proposant à chacun de se surpasser pour laisser éclater la vérité de sa nature profonde.

Une incitation à la réflexion brillamment amenée, sans tapage ni moralisation, qui suscitera sans aucun doute le débat et c’est tant mieux !