Edward Steichen – William A. Ewing - chronique livre

Résumé : « Edward Steichen » revient sur la vie de Edward Steichen, ses premières photos et sa carrière étonnante, avant de présenter un panel de ses créations photographiques.

Critique : Avec l’introduction de William A. Ewing, on prend conscience de l’artiste important qu’a été Edward Steichen. Il était certes photographe, mais aussi peintre et horticulteur. Il a créé des œuvres marquantes pour l’histoire de la photo et a contribué à de nombreux genres, de la nature morte aux paysages urbains ou naturels, du portrait à la photo de mode. Edward Steichen a exploré les possibilités de ce nouveau support. Mais en parallèle de ces activités, il a aussi créé des variétés de fleurs, qu’il a d’ailleurs photographiées et exposées.

En plus d’être un artiste, il a œuvré aussi au début du XXe pour la reconnaissance de la photographie comme un art à part entière. Et dans cette optique, il a travaillé à la mise en place d’expositions pour ses confrères photographes.

Toujours curieux, Edward Steichen a touché également à la photographie commerciale. Jouant avec la lumière, il a su sculpter des silhouettes, saisir des ambiances, ou encore créer des nuées de reflet autour de produits publicitaires, comme de simples briquets.

Ce livre réunit plus d’une soixantaine de photos pour découvrir la variété, ou une partie tout du moins, des travaux de Edward Steichen. De magnifiques créations noir et blanc mettent en valeur de manière originale le sujet photographié : arbre, artiste, objet, paysage ou autre.

Une photo couleur ressort, celle des plantes qui ont tant compté pour lui, les delphiniums, qu’il a cultivés pour en créer de nouvelles espèces.

On ne peut qu’admirer comment Edward Steichen joue de la lumière, mais aussi du flou de mouvement qu’il arrive à capter. De même, ses compositions artistiques, savamment travaillées en studio, étonnent et fascinent.

On s’interroge sur la faculté à trouver des idées nouvelles qui a guidé cet artiste tout au long de sa vie, dans tant de genres variés. Un très bel exemple en est la photo de couverture qui montre l’actrice Gloria Swanson derrière un voile aux figures florales tendu entre son visage et l’objectif. Les gratte-ciel noyés dans la brume, les décors nocturnes ou les roches escarpées accrochent le regard au fil des pages, tout comme les nombreux portraits d’artistes ou d’anonymes, dont les visages s’impriment durablement dans la mémoire.

Cette réédition de la collection Photo Poche permet de réaliser l’importance et surtout la beauté des images de Edward Steichen.

Le livre s’achève sur une courte biographie, une bibliographie dense ainsi que la liste des expositions réalisées par l’artiste ou qui lui ont été consacrées.

Edward Steichen est un recueil de photographies offrant une porte d’entrée sur le travail de cet artiste aux nombreux talents.