Entre les murs - Laurent Cantet - critique

Critique : Dans son excellent livre Deux singes ou ma vie politique, beaucoup moins lu que le film n’a été vu, François Bégaudeau revient sur l’immense malentendu provoqué par la sortie d’Entre les murs, long métrage complètement éviscéré de sa substance fictionnelle et de ses choix formels, pour être investi par des enjeux sociétaux. Agacé par ce malentendu, refusant de circonscrire sa réflexion à des interrogations purement pédagogiques, l’auteur se retire de la promotion. Parce qu’on n’y parle pas de cinéma, parce qu’il importe plus à certains de se demander si l’enseignant a raison de quitter la classe pour emmener un élève, si la leçon du subjonctif imparfait est bien conduite, bref à ceux qui -prenant l’objet pour un documentaire- se livrent à un debriefing d’inspection, Bégaudeau répond : sans moi. Quel rapport avec l’art ? Aucun. Un plan analysé, une remarque sur le dispositif en champ-contrechamp qui envisage tantôt l’enseignant, tantôt les élèves, dans une dynamique d’interaction qui crée une véritable tension cinématographique ? Non. Que certains comme Brighelli ou Meirieu s’opposent, chacun selon les critères de son camp -républicains contre pédagos-, après tout, ça les regarde. Mais aucun des deux, quand le film est sorti, n’a considéré ce film d’après ses intentions.

Car, avant tout, Entre les murs est une œuvre cinématographique, d’un grand intérêt, qui horizontalise le rapport entre tous les membres d’une communauté, pour en extraire un substrat narratif absolument passionnant. Dans cet univers clos, où chacun se côtoie quotidiennement, les uns et les autres envisagent des stratégies sans cesse remodelées par la variété des interactions, pour conquérir un pouvoir qui, s’il est structurellement du côté de la communauté pédagogique, circule naturellement dans les échanges entre les élèves et le professeurs, ou entre les collègues qui débattent en salle des professeurs. Cantet sait exploiter le formidable microscosme que constitue cet environnement confiné et que la caméra ne lâche pas, à partir du moment où le protagoniste, quittant un bar, se dirige vers son lieu d’exercice professionnel.

Selon un parti pris tout à fait original, il sera le personnage autour duquel tout le long métrage s’organise, sans qu’on ne sache rien de sa vie personnelle, de ses motivations psychologiques, de son regard plus global sur le métier d’enseignant. Jamais aucune réalisation fictionnelle sur l’école n’avait opté pour cette neutralité, dont l’équivalent littéraire est indubitablement la focalisation externe.

Ce refus d’orienter le regard pour dévaluer les uns ou les autres, distribuer les bons et les mauvais points, bref de valider un ethos purement scolaire (on n’est pas dans Les héritiers), fait d’Entre les murs une œuvre qui se distinguera -et pour longtemps- du tout-venant des films consacrés au sujet.