Drive - la critique

Sous ces airs d’adaptation du célèbre jeu vidéo Grand Theft Auto, Nicolas Wing Refn signe une série B à la mise en scène éclatante.

L’argument : Un cascadeur tranquille et anonyme se métamorphose dès que la nuit tombe : il devient pilote de voitures pour le compte de la mafia. La combine est bien rodée jusqu’au jour où l’un des casses tourne mal et l’entraîne dans une course-poursuite infernale. Il veut se venger de ceux qui l’ont trahi...

L’avis mitigé de Christophe Butelet :



Quand le film démarre sous des nappes de synthés très eighties (le titre du film apparaît en rose fluo), Drive rappelle beaucoup le cinéma de Michael Mann, et notamment l’introduction de Collateral. On y retrouve d’ailleurs ce même goût pour la série B qui n’empêche pas une esthétique soignée. Et de toute évidence, le long-métrage de Nicolas Winding Refn n’a pas volé son prix de la mise en scène à Cannes en mai dernier. Une récompense d’autant plus logique que, oui, Drive demeure principalement un film de mise en scène.

Une bonne nouvelle donc (qu’est-ce que le cinéma si ce n’est une affaire de mise en scène ?) mais qui n’efface pas totalement une seconde partie un peu plus banale. Disons que la réalisation virtuose du réalisateur de Bronson ne suffit pas à masquer les faiblesses du scénario. Il manque en réalité à l’ensemble quelque chose sur lequel la mise en scène pourrait s’appuyer. Pire encore, quand le film vire au polar noir, avec ses règlements de compte ultra-violents (on y reconnaît alors la touche du cinéaste), la réalisation devient plus attendue, bien qu’elle reste toujours très appliquée. Mais on préfèrera surtout retenir la première partie, comme cette toute première séquence où Ryan Gosling tente d’échapper à la police. Filmée de l’intérieur de l’habitacle de la voiture, la scène prend à contre-pied l’idée qu’on se fait d’une course-poursuite hollywoodienne, nerveuse et dynamique. Ici, Winding Refn prend tout son temps, joue admirablement sur les vitesses de mouvement du véhicule mais aussi avec les lumières de Los Angeles.

Qu’on ne s’y trompe pas, Drive est loin de se réduire à cette première séquence, il en comporte en effet de nombreuses autres toutes aussi belles (la virée dans les égouts de la ville, l’exécution sur la plage...). A plusieurs reprises, le film s’offre ainsi de très belles envolées et, pour le dire simplement, on ne s’y ennuie pas. D’autant que la distribution se révèle impeccable, qu’il s’agisse de Carey Mulligan (remarquée dans le très beau Never Let Me Go) ou encore Bryan Cranston (acteur extraordinaire de la non moins extraordinaire série Breaking Bad). De même, Ryan Gosling s’avère très bon mais son personnage pose problème dans le sens où le spectateur peine à s’émouvoir de son histoire. L’acteur n’y est pour rien et on sent que c’est la volonté du cinéaste d’en faire un héros un peu fantomatique mais à force de tout effacer au prix de la mise en scène, Drive finit presque par ne ressembler qu’à une très belle coquille vide. On peut largement s’en satisfaire mais, in fine, si l’on excepte quelques images très fortes (ce qui n’est déjà pas si mal), pas sûr que le film reste longtemps en mémoire...