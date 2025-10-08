Egoist - Daishi Matsunaga - critique

Résumé : Kōsuke travaille pour un magazine de mode. Très soucieux de son apparence, il embauche Ryūta comme coach sportif. Au fil des entraînements, une romance s’installe entre les deux hommes. Mais Ryūta décide de mettre brusquement fin à leur relation et disparaît…

Critique : Évoquant la sensualité et les rapports psychologiques du Nagisa Oshima de Tabou aussi bien que la pudeur et la délicatesse du Kore-eda de Tel père, tel fils, Egoist est un long métrage étonnant. Son réalisateur, Daishi Matsunaga, s’était jusqu’à présent distingué par des documentaires (inédits dans les salles françaises), dont Pyuupiru 2001-2008, portrait d’un artiste homosexuel. Coécrit avec Kyoko Inukai d’après un roman de Makoto Takayama, le scénario suit les joies et déboires sentimentaux de Kōsuke (Ryohei Suzuki), un quadragénaire travaillant dans la mode. Il mène une vie quelque peu banale et superficielle, entouré de ses collègues, de sa bande de potes gays (joués par des non-professionnels) et de son vieux père (le vétéran Akira Emoto), inconsolable depuis la mort de la mère de Kōsuke, disparue alors que ce dernier n’était qu’un collégien. La rencontre avec Ryūta (Hio Miyazawa), un jeune et beau coach sportif, va bouleverser son existence.

Poursuivant une thématique LGBTQIA+ chère au cinéaste, Egoist transcende les clichés inhérents à de nombreuses productions du genre. La romance aux tonalités d’un Brokeback Mountain nippon arrive à trouver sa singularité, même si le souvenir d’autres pépites de cinéma surgissent pendant la projection, de Happy Together de Wong Kar-wai à Eastern Boys de Robin Campillo. En fait, Daishi Matsunaga parvient à concilier le portrait de deux hommes ayant du mal à s’affirmer pleinement, tout en dressant le portrait d’une société japonaise parfois rétrograde au niveau des mœurs, et accordant plus de poids au respect du groupe qu’au libre arbitre de l’individu. Il précise ainsi dans le dossier de presse : « Je me suis interrogé sur notre nature sociale qui nous empêche parfois de faire des choses. Naturellement, nous devons penser à la société, aux autres, les respecter, mais c’est aujourd’hui une injonction, nous sommes obligés de faire les choses pour le bien de la collectivité. Au Japon, la vie sociale est très imbriquée. »

En même temps, le réalisateur suit son objectif sans lourdeur démonstrative ni approche militante ou moralisatrice, préférant l’art de la suggestion, tant au niveau des dialogues (pourtant très bien écrits) que de la mise en scène, axée sur des micro-ellipses. Le montage à la fois élégant et fluide, la force de certains plans (le malaise de Kōsuke lors d’une cérémonie) et la pudeur avec laquelle sont décrites les relations familiales (attachant personnage de la mère de Ryūta, centrale dans la seconde partie, et qu’incarne à la perfection Sawako Agawa) permettent à Egoist d’atteindre la plénitude du meilleur cinéma japonais, dans l’héritage de Naruse ou Ozu. Egoist a été sélectionné dans plusieurs manifestations, dont le Festival du film asiatique de New York, le Festival de Tokyo et Chéries-chéris (Paris). Nous ne pouvons que recommander ce bijou à la fois convaincant au niveau stylistique et d’une réelle force émotionnelle, qui contourne les écueils du formalisme gratuit comme du sentimentalisme.