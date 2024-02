Elaha - Milena Aboyan - critique

Résumé : Elaha, une jeune femme d’origine kurde de vingt-deu ans, cherche par tous les moyens à faire reconstruire son hymen, pensant ainsi rétablir son innocence avant son mariage. Malgré sa détermination, des doutes s’immiscent en elle. Pourquoi doit-elle paraître vierge, et pour qui ?

Critique : Si elle est d’origine kurde, Elaha (Bayan Layla), qui vit en Allemagne, profite de toutes les libertés offertes aux jeunes Européennes. Elle est néanmoins très attachée à sa communauté au sein de laquelle elle vit en parfaite harmonie. Elle travaille à temps partiel dans un pressing, ce qui ne l’empêche pas de poursuivre une formation. Vive, curieuse, serviable, elle aime passer du temps à s’amuser avec ses amies mais aussi s’occuper de son petit frère handicapé. Celui-ci voit d’ailleurs d’un œil inquiet le départ d’Elaha se préciser, puisqu’elle doit épouser d’ici quelques mois Nasim.

Copyright Camino Filmverleih

Pourtant, derrière ce portrait apparemment sans nuages se cache le poids d’un secret qu’Elaha ne peut avouer, sans risquer de faire exploser les traditions d’un monde où l’honneur se doit d’être préservé en toute circonstance. Elaha n’est plus vierge. Personne ne doit le savoir et elle est seule pour trouver une solution afin que la honte n’éclabousse toute sa famille et particulièrement sa mère avec qui elle entretient de bons rapports et à qui elle refuse d’infliger cet affront. Une chirurgie de reconstruction pourrait apporter une solution mais sans aide financière, elle est inenvisageable. Sa demande d’heures supplémentaires auprès de son employeur qui n’est autre que sa future belle-sœur suffit à susciter de dangereux remous. Démarre alors une course contre la montre qui ajoute suspense et contretemps à ce qui s’annonce initialement comme une chronique sociale.

Copyright Wayna Pitch

Servi par un scénario nuancé qui évite tout risque de manichéisme, nourri de dialogues toujours justes, le premier long-métrage de la réalisatrice kurde Milena Aboyan raconte la domination patriarcale sur les corps des femmes tout en ménageant le point de vue des différentes parties concernées. Il n’est ici question ni d’enfermer son héroïne dans un obscurantisme de mauvais aloi, ni d’occulter le piège que ces coutumes ancestrales tendent aussi aux hommes. Le soin à toujours laisser filtrer l’amour et le respect qui lient, envers et contre tout, les membres de cette famille enveloppe dans un écrin de délicatesse toute la complexité des sentiments et fait naître instantanément l’empathie. Au delà du portait de cette jeune femme soumise à des diktats idéologiques, la réalisatrice affirme sa volonté de se faire le porte-parole universel des femmes, toutes origines, religions ou cultures confondues, dont les corps sont encore et toujours observés, évalués et contrôlés, et ce depuis des siècles. Pari parfaitement réussi grâce aux nombreux atouts dont se pare ce film, parmi lesquels on peut citer la présence charismatique de Bayan Layla, une jeune comédienne syrienne, dont la détermination et la sensibilité n’ont aucun mal à nous convaincre du bien-fondé de son combat.

Copyright Camino Filmverleih

Grâce à son sens de la mesure, Elaha propose, loin de toute caricature, une démonstration juste assez féministe pour pousser à une saine désobéissance toutes celles qui veulent s’attaquer à cet ordre social inégalitaire qui, dans tous les domaines, exige toujours plus de perfection de la part des femmes.