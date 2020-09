Elle a menti pour les ailes - Francesca Serra - critique livre

Résumé : Résumé : A peine âgée de 15 ans, la jeune Garance Sollogoub va, du jour au lendemain, devenir la nouvelle coqueluche des élèves les plus populaires de son lycée. Si cette amitié semble naturelle pour la jeune lycéenne, elle cache en réalité un lourd secret qu’elle découvrira à ses dépends.

Critique : Alors qu’elle vivait une vie plutôt rangée entre lycée, cours de danse et shopping avec sa meilleure amie Souad, la vie de la jeune Garance va basculer, le jour où la bande la plus populaire du lycée va l’inviter à une soirée d’Halloween chez Maud Artaud.

Au départ hésitante, l’héroïne se décide à aller à cette fête, pour faire grimper sa cote de popularité et se rapprocher de Vincent.

Très vite, la petite bande intègre la jeune fille, au point que cette dernière délaisse totalement son amie Souad et les cours de danse enseignés par sa mère. Salomé, Maud et Greg deviennent indispensables pour elle, qui se lie également d’amitié avec Yvan, le petit copain de Maud, et surtout le très beau Vincent, dont elle est amoureuse depuis la sixième. Si, pendant plusieurs mois, les relations semblent idylliques, très rapidement la vie de la jeune Garance va sombrer et l’affection, en apparence si belle, va très vite s’altérer, dévoilant son implacable superficialité.

Dans ce premier roman, Francesca Serra raconte avec beaucoup de détails et de vraisemblance la descente aux enfers d’un vilain petit canard trop naïf pour ne pas finir blessé, à l’image du costume que la lycéenne portait lors de cette soirée d’Halloween. L’autrice n’épargne aucun de ses protagonistes, qu’il s’agisse de l’héroïne ou des personnages qui évoluent en périphérie. Tous les dangers que tentent d’esquiver les adolescents sont évoqués : suicide, harcèlement, divulgation de vidéos intimes, trahisons, vengeances et autres vils sentiments. Personne ne semble sortir indemne des années lycée.

Si de plus en plus de séries comme Gossip Girls ou plus récemment 13 Reasons Why mettent en avant les dangers du harcèlement scolaire et les violences que peuvent subir les jeunes à l’école, le livre de Francesca Serra n’est en aucun cas une redite. En effet, l’écrivain propose un récit qui est poignant, même si on comprend très vite les risques encourus par la jeune fille. En alternant moments présents et passés et en variant les points de vue, tantôt celui de Garance, tantôt ceux de ses soi-disant amis, l’autrice dresse le portrait de toute une génération, grâce à son roman choral.

Malgré quelques passages manquant de subtilités et peut être un peu trop moralisateurs, l’ensemble n’en reste pas moins convaincant et l’enquête concernant la disparition de l’héroïne tient le lecteur en haleine tout au long de la lecture du roman, tant cet événement est énigmatique.