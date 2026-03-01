Éloges – André Gide - chronique livre

Résumé : « Éloges » commence par un premier hommage à Lautréamont, où Gide nous parle en un très court texte de la reconnaissance de Lautréamont par les surréalistes et de l’importance littéraire de l’auteur des "Chants de Maldoror", avant d’enchaîner sur Rimbaud.

Critique : Jean-Claude Perrier préface ce livre et nous permet de comprendre son histoire. Nous saisissons à quelle occasion ces textes ont été écrits et aussi l’angle choisi par André Gide. En effet, à travers ces hommages, André Gide n’évoque pas seulement le poids dans la littérature des recueils écrits par ces auteurs, mais aussi leur personnalité. Nous découvrons certes des écrivains que nous ne connaissons pas forcément, mais à côté de cela nous rencontrons des hommes et leur vision du monde, leur approche de la société, leur regard sur eux-mêmes.

André Gide parle de nombre d’entre eux en compagnons qu’il a fréquentés. La peine est là, car il ne s’agit pas d’un grand auteur rendant hommage à ses pairs, mais d’un homme évoquant ses amis disparus, du manque de leur chaleur et de ces souvenirs qui restent gravés.

Voir ces textes réunis donnent une impression curieuse. Ce recueil, imprimé en 1948, sort donc trois ans avant la mort d’André Gide. Il est impressionnant de lire ces évocations de plus d’une dizaine d’amis décédés, certains étant même bien plus jeunes que lui, alors qu’il reste là.

Que devait ressentir André Gide en repensant à ces défunts, en voyant le moment de son propre départ se rapprocher ?

Dans ces éloges, il rappelle comment ces auteurs ont vécu. André Gide a la force de leur redonner une présence au monde et de garder une trace qui parle de leurs caractères autant, voire plus que de leurs écrits.

Ces textes peuvent donner un pincement au cœur en pensant à tous ces disparus, mais offrent aussi la joie de découvrir ces moments passés, ces échanges, ces souvenirs humains d’écrivains que l’on ne considère plus comme des statues de la littérature, mais, plus proches de nous, comme de simples hommes avec leurs qualités et défauts, ayant choisi la voie difficile de l’écriture.

Éloges est un ouvrage regroupant quatorze hommages émouvants à des écrivains décédés. André Gide sait, en quelques phrases, nous les rendre présents et terriblement humains.