Lost in translation - la critique du film

Résumé : Bob Harris, acteur hollywoodien reconnu, se rend à Tokyo pour tourner, en toute discrétion, une pub pour un whisky. Dans le même hôtel séjourne Charlotte, jeune mariée, récemment diplômée, qui accompagne son mari, photographe en vogue. En total décalage horaire avec le monde qui les entoure, tous deux vont progressivement unir leurs solitudes.

Critique : Difficile de définir la connivence qui naît progressivement entre Bob et Charlotte. C’est le vertige d’une ville électrique, d’un univers étrange, et du décalage horaire qui favorise leur rencontre. A Tokyo ou ailleurs, c’est pourtant la solitude et la confusion de leurs existences respectives qui les poussent imperceptiblement l’un vers l’autre. Égarés dans la nuit nippone, ils se prennent un bref instant par la main, quelques heures qui resteront sans lendemain. Apaisés, ils se livrent sans réserve à un monde enivrant de lumière et de bruit. Progressivement ils s’apprivoisent dans l’atmosphère feutrée de l’hôtel où ils résident. Ils reprendront le fil de leurs vies sans que rien de vraiment concret ne les ait unis, sans que le séisme émotionnel provoqué par cette rencontre ne soit directement perceptible par leur entourage.

Lost in translation est une œuvre poétique, lumineuse et aérienne. Bill Murray installe une dynamique comique impeccable, sans cabotinage, tout en s’abandonnant totalement à la caméra de Sofia Coppola, au point que ce sont sa fragilité et son trouble qui crèvent finalement l’écran. Scarlett Johansson, délicate et moqueuse, éblouit par son charisme. La réalisation remarquable de Sofia Coppola, de la photographie (les images de Tokyo sont étourdissantes) à la musique (encore une BO qui va faire date), s’explique sans doute par un génie mystique familial. Il ne faudrait pas que cette heureuse hérédité masque l’essentiel... Car la belle possède avant tout un don prodigieux pour observer la nature humaine, et la retranscrire avec générosité et une infinie subtilité.