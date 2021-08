Les Neiges du Kilimandjaro - Robert Guédiguian - critique

Résumé : Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans. Leurs enfants et petits-enfants les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques. Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel.

Critique : Le premier quart d’heure commence mal. Un tirage au sort syndical désigne les malheureux licenciés sur un chantier naval marseillais. Parmi eux, Michel (Jean-Pierre Darroussin), délégué de la CGT, et quelques jeunes gens récemment embauchés dont Christophe (Grégoire Leprince-Ringuet). Guédiguian peine ici à trouver le ton d’un Renoir, celui de La vie est à nous plus que de La règle du jeu. Les séquences qui suivent n’arrangent rien : après d’inévitables embrassades avec le camarade Gérard Meylan (acteur fétiche de Guédiguian depuis Dernier été), Michel retrouve sa douce et combative compagne, Marie-Claire, forcément interprétée par Ariane Ascaride, égérie et épouse du cinéaste. Depuis le succès de Marius et Jeannette, la comédienne, fine et intelligente, est incontournable dans une filmographie où les réussites (Marie-Jo et ses deux amours, La ville est tranquille), alternent avec des œuvres mineures.

Couple d’ouvriers embourgeoisés, Marie-Claire et Michel font partie de cette classe populaire supérieure consolidée par l’accès à la propriété immobilière, et qui semble bercée par le bonheur et un léger confort matériel : les dialogues, explicatifs et ostensibles, soulignent plutôt laborieusement la fragilité de cette harmonie troublée par un chômage vite transformé en pré-retraite... Pourtant le film finit par décoller avec un retournement policier spectaculaire au cours duquel Guédiguian retrouve la veine de Lady Jane.

Un touchant récit d’un cas de conscience apparaît alors, et qui témoigne de l’indiscutable humanité du cinéaste. Reste que la machine Guédiguian semble tourner en rond, à l’instar de ce dénouement consensuel glissant vers la sensiblerie. On retrouvera pourtant avec plaisir les fidèles de la troupe du cinéaste, que rejoignent les attachants Anaïs Demoustier (Les grandes personnes) et Pierre Niney (J’aime regarder les filles), irrésistible dans un bref rôle de serveur.