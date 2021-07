Emergency Declaration - Jae-rim Han - critique

Résumé : Un avion est contraint de déclarer une urgence, lorsqu’un événement terroriste sans précédent se produit en vol.

Critique Tournée en 2020, le film Emergency Declaration sonne presque comme l’annonciation des années tourmentées que le monde va traverser avec l’arrivée du virus de la Covid-19. Sauf qu’ici, il s’agit d’une attaque terroriste qui menace de répandre à la surface de la planète une pandémie encore plus grave, à partir de la contamination d’un avion. Tout y est : le sensationnalisme, le risque d’écrasement, la panique des passagers et le souffle coupé des équipes de navigation.

Ce film catastrophe dure plus de deux heures. Deux heures de trop. Le cinéaste coréen s’enlise dans une chronique aérienne et policière, aussi fantasque et délirante qu’elle se voudrait sérieuse et excitante. La fin est courue d’avance dès les premières séquences, qui assoient la structure narrative sur un attentat biotechnologique totalement improbable. Le récit avance à travers deux personnages principaux : un père dans l’avion venu accompagner sa fille à Hawaï et un policier à terre, à la recherche d’une solution face à ce drame à venir.

Le cinéma sud-coréen affectionne particulièrement les genres hybrides, en mêlant le fantastique, l’horrifique, la comédie et le policier. C’est tout à fait le cas de cette Déclaration d’Urgence qui se veut un thriller catastrophiste, avec une dose d’humour et de terreur. Le virus provoque chez les malades des crachats de sang abjects et des croûtes sur les peaux faisant craindre que le propos ne dérive vers le film de zombies. Dieu merci, Jae-rim Han s’arrête là, tout en tentant de faire rire son spectateur. Mais l’humour ne fonctionne pas, car on est incapable de discerner si l’histoire cherche à se prendre au sérieux ou au contraire privilégie la drôlerie teintée d’aventures. On se désole de ce scénario cousu de fil blanc, parfois à la limite du grotesque.

Bref, Emergency Declaration, qui a été présenté à Cannes hors compétition, est un film à fuir absolument, s’il devait aboutir sur les écrans en trouvant son distributeur courageux. Le cinéaste égratigne le Japon dont on sait qu’il entretient des rapports tendus avec la Corée du Sud. Le récit, censé tenir en haleine le spectateur, s’enfonce dans des inepties désolantes qui, au lieu d’amuser, génèrent un énervement à la hauteur des moyens démesurés accordés au long-métrage.