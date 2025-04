Émotions - Yves Girouard - critique

Résumé : Avec Émotions, Yves Girouard nous livre un recueil sensible et vibrant, où chaque poème est une porte entrouverte sur l’intime. Des paysages marins battus par les vents aux souvenirs tendrement enfouis, en passant par l’amour dans toutes ses nuances, l’auteur capte avec justesse ce qui nous traverse et nous échappe à la fois. Sa langue, à la fois fluide et musicale, invite à la lenteur, à la contemplation. Elle réconforte, questionne, apaise. Entre vers libres et clins d’œil aux grands maîtres de la poésie, Émotions est une ode à la vie intérieure, un miroir délicat tendu à chacun d’entre nous. Un livre à lire et à relire, au gré des saisons et des états d’âme. Un recueil à garder près de soi, comme un refuge.

Critique : Dans ce recueil de poésies, il ne s’agit pas d’une démonstration de virtuosité formelle, mais d’une quête de sincérité, d’un dépouillement de l’écriture au profit de l’émotion pure. Chaque poème, dans sa simplicité maîtrisée, touche à l’universel. L’auteur n’impose rien : il suggère, il évoque, et c’est là que réside toute la force de ce recueil. On entre dans ces vers comme on entre dans une pièce silencieuse, pleine d’objets familiers : une mer en furie, une vieille malle, une brume qui recouvre les collines, un amour qui palpite encore. Rien n’est spectaculaire, et pourtant tout est bouleversant.

Ce qui saisit, c’est cette capacité à faire résonner les grands thèmes de l’existence, l’amour, la mémoire, le deuil, la nature, la filiation sans jamais tomber dans le pathos ou le maniérisme. La langue de Yves Girouard, précise et musicale, parvient à équilibrer gravité et légèreté. L’émotion naît d’un mot, d’un silence entre deux strophes, d’un rythme qui épouse le souffle. On sent chez lui l’influence des grands poètes romantiques, mais aussi une liberté de ton qui l’éloigne des canons classiques. Il y a dans son écriture une fluidité contemporaine, une manière de faire chanter la langue sans jamais en forcer l’effet. Les images surgissent avec naturel, comme si elles avaient toujours été là, tapies dans le quotidien, prêtes à renaître au fil de la lecture. Ce recueil s’adresse à ceux qui cherchent dans la poésie non pas un exercice intellectuel, mais un miroir de leurs propres émotions. Il accueille le lecteur avec bienveillance, sans le brusquer. Que l’on soit passionné de vers ou lecteur occasionnel, Émotions offre une expérience rare : celle de se reconnaître dans les mots d’un autre. C’est un ouvrage qu’on n’a pas besoin de lire d’une traite. On peut y revenir, le feuilleter au gré des jours et des humeurs, y trouver à chaque fois un écho nouveau, une phrase qui apaise ou qui réveille. Il est de ces livres discrets, mais profonds, que l’on garde près de soi comme un confident silencieux.

En refermant Émotions, on ne garde pas seulement en mémoire la beauté de ses poèmes. On emporte avec soi un souffle, une lumière, une voix. Celle d’un poète qui sait dire l’indicible avec pudeur et intensité. Yves Girouard signe ici un recueil délicat et nécessaire, à la fois ancré dans la tradition poétique française et ouvert aux sensibilités d’aujourd’hui. Un livre à offrir, à partager, à garder longtemps.