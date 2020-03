En Avant - la critique du film

Résumé : Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Notre avis : Le dernier né de Pixar part d’un constat sans appel : dans les sociétés modernes, rien n’arrête notre course au confort. Même dans un univers peuplé de créatures légendaires – elfes, licornes, fées et autres centaures – la magie a été oubliée au profit des voitures, des appareils électroménagers et des téléphones portables. Subsiste pourtant toujours, dans une famille d’elfes presque ordinaire, car dépourvue de figure paternelle, une croyance à la sorcellerie.

Qu’il est loin le modèle idéal de la famille américaine : Ian rêve de rencontrer son père, mort de maladie peu avant sa naissance, dont même son frère aîné Barley n’a que très peu de souvenirs. Voilà deux frères que tout oppose : Ian est discret, peureux et rationnel, quand Barley est une tête brûlée croyant dur comme fer à la magie. Ils vont pourtant être réunis par l’ultime cadeau de leur père : une formule magique pouvant le faire réapparaître vingt-quatre heures. Hélas, une erreur d’incantation de Ian et seules les jambes du défunt reviennent. Bien décidés à finir ce qu’ils ont commencé, Ian et Barley se lancent en quête de la pierre magique qui leur permettra de ramener entièrement leur papa… et la magie ancestrale de leur monde.

Le concept est génial.

Un univers foisonnant, entre Zootopie et Monstres & Cie, un récit épique avançant à un rythme effréné, où la quête du héros est propice à la quête de soi, en somme, un film d’aventures a priori classique… et cependant plein de surprises. Car ce qui fait l’originalité d’En Avant, comme beaucoup de films Pixar, ce sont les idées et l’inventivité du scénario : des fées motardes, un protagoniste qui est une paire de jambes, des sortilèges aux effets loufoques, un van qui se prend pour un pégase, et bien d’autres trouvailles.

Ajoutons à cela la cascade de péripéties jalonnant l’intrigue, dont certaines se résolvent un peu trop rapidement : courses poursuites, batailles, énigmes, il y en a tant qu’on ne se les rappelle pas toutes une fois la lumière revenue. Les scénaristes n’ont vraiment pas chômé ! Ainsi, En Avant fait partie de ces films qu’il est bon de voir une deuxième fois, pour découvrir ce que l’on n’a pas vu – ou plutôt ce qu’on a vu sans le voir – au premier visionnage.

Les personnages sont attachants, et à travers eux, les différentes émotions provoquées par le film se mêlent délicieusement. C’est aussi en cela que réside le génie des scénaristes : cette capacité à provoquer l’angoisse, le rire, la mélancolie, et parfois les trois en même temps. Que c’est joli.

Rien à redire non plus du côté de la mise en scène : les séquences de jours, aux couleurs vives, contrastent radicalement avec les séquences de nuit, d’un bleu violacé. Le design des décors et des personnages, les mouvements fluides et détaillés, le montage dynamique, tout est maîtrisé sans être tape-à-l’œil.

Fort d’une réalisation efficace au service d’un scénario en béton armé, En Avant est incontestablement une pépite du cinéma d’animation.