Monstres & Cie - la critique

Résumé : Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d’énergie provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce au nombre impressionnant de portes de placards dont dispose l’usine, une équipe de monstres d’élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs hurlements.

Le Terreur d’élite le plus réputé de Monstres & Cie s’appelle Jacques Sullivent, alias Sulli. C’est un monstre cornu de 2m40 de haut à la fourrure bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, alors qu’il se trouve à l’"Etage de la Terreur", il s’aperçoit qu’une porte de placard n’a pas été fermée correctement. Pour vérifier que tout est en place, il l’ouvre, permettant sans le vouloir à Bouh, une petite fille, de pénétrer dans son monde.

Critique : Monstres & Cie nous emmène dans l’univers de ces chimères enfantines, qui, sous leurs dehors un peu effrayants, se révèlent dans l’ensemble très sympathiques, avec leurs couleurs psychédéliques. A Monstropolis, les monstres vont dîner dans des bars à sushis, rêvent de se marier, et travaillent dans la grande usine Monsters, Inc., qui alimente la ville en énergie. Une énergie propre et respectueuse de la nature, puisque son minerai est le cri de terreur (exclusivement enfantin). Une armée de montres - sorte de brigade d’élite de la peur - s’emploie donc à extraire cette énergie et s’introduit, à cet effet, dans les chambrettes des enfants du monde entier, par des portes qui permettent d’entrer dans l’univers parallèle des humains.

Mais tout se perd, les enfants ne sont plus ce qu’ils étaient, et ont moins peur des monstres... La crise énergétique menace...

Il faut donc trouver de nouveaux gisements. La prospective est assurée par l’affreux Léon Bogue, méchant monstre-caméléon et ennemi juré de Sullivent, une terreur d’élite au cœur tendre et au pelage bleu-violet très pelucheux, et par Bob Razowski, son attaché de stress, sorte de globe oculaire sur pattes, un petit fûté à la langue bien pendue.

Leurs aventures mêlent humour et tendresse avec brio. Pixar déniaise passablement Disney, en le débarrassant de son fardeau de sentimentalisme bêta et politiquement correct. Ici, les monstres ont aussi peur des enfants que les enfants des monstres, et font leur dur métier avec beaucoup de conscience professionnelle - "We scare because we care" (Nous faisons peur, et nous le faisons bien).