En décalage - Juanjo Giménez Peña - critique

Résumé : C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer toute sa vie.

Critique : Elle est ingénieure au son. On découvre avec elle le magnifique travail du mixage des dialogues et des sonorités pendant la confection d’un long-métrage. Elle est posée devant sa table, et s’évertue avec une patience inouïe à faire coïncider les paroles, le bruit d’une claque sur la joue d’un acteur ou, pire, celui d’un coup porté sur le visage. Voilà sans doute peut-être l’intérêt vraiment essentiel de ce drôle de film qui se gâte dès lors que l’héroïne se retrouve prise dans une problématique d’ouïe où les sons qui lui arrivent sont en décalage avec la réalité.

En fait, ce décalage entre le réel et ce qu’elle entend pose bien des problèmes de mise en scène. En effet, le film tente de montrer le handicap que génère la situation. Mais pour être vraisemblable, il aurait fallu décaler l’ensemble des dialogues et des sons qui se déroulent. Mais le bazar aurait été rapide et le spectateur lui-même se serait perdu dans ce dédale de bruits. La mise en scène de Juanjo Giménez Peña cherche bien à décrire l’enfer des pathologies de la surdité. Mais la longueur du film, l’omniprésence de la comédienne devant l’écran finissent par faire succomber le projet dans une sorte de documentaire médical sans grand intérêt. La jeune femme consulte d’ailleurs des médecins qui ne semblent pas plus inquiets de cette maladie inédite. Même son collègue n’éprouve pas grande surprise finalement et convoque une méthode invraisemblable pour ne pas couper la communication avec celle qui deviendra son amante.

On a compris qu’En décalage ne présente guère d’intérêt. L’issue incertaine ne parvient pas non plus chasser l’ennui qui s’empare du spectateur au bout d’une demi-heure de description des symptômes terribles qui assaillent l’héroïne. Le personnage central est lui-même extrêmement antipathique. Et même la fin ne suffit pas à convaincre le spectateur de s’imposer un pareil moment.