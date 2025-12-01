En garde - Nelicia Low - critique

Résumé : Jie, encore lycéen, est un talent prometteur de son équipe d’escrime. Vivant seul avec sa mère, il hésite à retrouver son frère aîné Han, qui sort de prison, alors que leur mère l’a rejeté.

Critique : Réalisatrice singapourienne, Nelicia Low, pour son premier long métrage, choisit un domaine d’activités qu’elle connaît bien puisqu’elle a été elle-même championne d’escrime. Si les scènes de combats, très courtes, sont bien représentées, elles ne constituent pas le cœur de l’intrigue. Le scénario repose sur les rapports complexes entre une mère encore jeune, ou tout au moins qui fait tout pour le rester, et ses deux fils désormais adultes. Rapports que l’on va mieux comprendre au fur et à mesure du déroulement de l’intrigue.

On a donc en fait plus à faire à un mélodrame qu’à un thriller. Les deux frères, tous deux très doués en escrime, semblent les deux faces d’un même personnage, Jie le plus jeune, doux et secret, fait face à son aîné, sombre et moins avare de ses mots. La mère, quant à elle, a choisi un nouvelle vie : elle est chanteuse et démarre une relation amoureuse avec un riche veuf. Elle voit donc très mal le retour de son fils aîné qui risque selon elle de bouleverser leur ordre établi.

Si l’histoire se tient, on reste à distance devant ce film trop sophistiqué, aux lenteurs calculées, qui nous mène finalement vers une chute plutôt convenue. Restent l’interprétation des trois principaux protagonistes et le réalisme des combats où les adversaires, en tenues uniformes, se confondent derrière leurs masques identiques.