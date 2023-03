En plein feu - Quentin Reynaud - critique

Résumé : Un feu géant ravage la forêt des Landes. À la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours ? Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir ?

Critique : Ça commence par une sorte de vision qui d’emblée plonge le récit dans un esprit fantastique. Et pourtant, le souvenir macabre des feux de l’été 2022 continuent d’hanter les consciences sans que jamais il n’y ait de moindres résonances fantastiques. En l’occurrence, les incendies se déroulent comme la réalité, dans le sud-est de la France, dans ces immenses forêts, à quelques mètres de la côte. Un père et un fils se retrouvent encerclés par les flammes. Et, comme tous les habitants de la région, ils décident de fuir avec leur voiture par la route. Bientôt, ils se retrouvent dans un embouteillage monstrueux, avec le feu qui avance peu à peu vers eux.

Copyright Marie-Camille ORLANDO - 2022 - 22H22 - APOLLO FILMS - STUDIOCANAL - GAPBUSTERS - ALLIANCE DE PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

Hélas, le récit ne fonctionne pas. Quentin Reynaud hésite entre la fiction réaliste, le drame familial et l’épopée fantastique. À force de picorer dans tous les genres, le réalisateur passe à côté de son scénario, semant le trouble dans sa narration où tout semble cousu de fil blanc. Pourtant, l’idée était bonne. Celle de mettre en scène un père et un fils face à l’horreur du feu, dans un climat particulier où l’orage embrase les paysages, sans la moindre goutte de pluie. Il aurait été peut-être plus pertinent, si l’enjeu était de faire évoluer le récit vers le fantastique, d’appuyer sur l’éventuelle cause criminelle d’un tel massacre naturel, plutôt que de laisser entendre qu’une sorte de force surnaturelle est la cause de ce déluge. Les deux comédiens principaux forment un duo assez intéressant. Alex Lutz interprète un fils anxieux, père d’un adolescent ; et André Dussollier endosse le rôle d’un père vieillissant, maladif, rongé par ses exploits passés.

Une fois de plus, le problème essentiel du long-métrage demeure son écriture. On connaît l’entêtement des réalisateurs français à écrire eux-mêmes leurs propres scénarii. C’est là où le bât blesse. Car la direction d’acteurs est irréprochable. Elle l’est d’autant plus que le cinéaste joue habilement avec le contexte incendiaire, l’épaisseur de la fumée et l’anxiété générale. Mais le récit se heurte à de terribles invraisemblances, voire des incohérences qui nuisent à l’intérêt général du long-métrage. On finit même par soupirer devant la succession de scènes toutes plus improbables les unes que les autres. Et l’ennui finit par gagner l’ensemble.

En plein feu n’est hélas pas à la hauteur de ses ambitions narratives. On craindra que cette aventure au milieu des flammes du sud-est de la France ne soit à l’image de ce qu’elle raconte : un malheureux feu de paille.