En section parallèle ACID Cannes 2021

Le 14 juillet 2021

Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a même été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Ce documentaire subtil et attachant évoque la relation que des éleveuses tissent avec la reine de leur troupeau

Résumé : Dans le cadre d’une fenêtre en bois, des vaches remontent la pente raide d’un sentier avec leurs gardiennes, les cloches résonnent, un chien aboie... En s’attachant à ce qu’il y a de plus proche d’eux, Claudine Bories et Patrice Chagnard ouvrent le regard sur le monde. Une invitation à être attentif, comme une règle de jeu, pour paraphraser le titre d’un de leurs précédents films. Et puisque nous sommes dans un hameau des Alpes, ce qui "rode" autour d’eux, c’est une vache : Vedette. La rencontre avec Vedette devient alors un terrain d’exploration cinématographique que les cinéastes labourent patiemment, étape par étape : en vainquant la peur et l’appréhension, en s’approchant doucement, en cherchant à trouver les codes avec poésie et humour, sans rien lâcher - même s’il pleut à verse et que le sol n’est plus que boue glissante. Tout ici n’est que question de distance, de respiration et de liberté pour que l’animal-automate cartésien, sous le tendre regard des cinéastes, acquière une parole et que Vedette devienne actrice et sujet de son propre destin. VEDETTE est l’histoire d’une rencontre comme seul le cinéma le permet, une histoire d’apprivoisement mutuel qui puise dans l’essence du cinéma documentaire. Nora Martirosyan - Cinéaste Ina Seghezzi - Cinéaste

Copyright ACID / New Story Critique : Claudine Bories et Patrice Chagnard signent un documentaire subtil et attachant sur la relation d’éleveuses avec la reine de leur troupeau, une vache dénommée Vedette. Cela commence comme un western, avec une séquence dédiée à un « folklore alpin », dont on découvre la tradition persistante. Les bovidés réfractaires à l’affrontement sont écartés de l’arène. Concours sur concours, Vedette se fait un nom. Elle s’est taillé une réputation qui fait d’elle une redoutable force de la nature. A entendre ses deux « maîtresses », le caractère de ces animaux les conduit à se situer dans une hiérarchie au sein de leur espèce. Vedette intimide ses rivales. La documentariste interroge le lien de quasi-parenté que les éleveuses entretiennent avec cette vache unique en son genre. Puis, rythmé en chapitres saisonniers, le film témoigne de la réalité de cette vie alpine sous contraintes, de la relation à la nature et à l’existence des espèces autres qu’humaines, de la domestication et la part animale de l’humanité. On accède à une pleine compréhension des enjeux de la fin de vie et des débats éthiques qui se posent les Hommes autant que pour des bêtes. Au cours de cette année où l’on découvre Vedette dans la force de l’âge et où elle meurt à seize ans, celle-ci met bas un veau devant la caméra. On ne peut pas s’empêcher de se dire qu’elle n’est pas ou plus troublée par un œil intrusif, puisqu’elle en accepte alors la présence.

Le documentaire aborde aussi le questionnement de la relation entre la caméra et l’objet du documentaire, ce qu’elle induit en manifestant une présence humaine tout à la fois ignorée, fuie ou recherchée par la vache. Que le contact soit tactile ou fuyant, il est réel. Il passe par les caresses, la traite, la grosse « léchouille »… Philosophiquement, les "machines" évoquées par Descartes y sont tournées en dérision et dépassées par les nouveaux droits des animaux. Vedette est donc un film personnel, celui d’une amitié improbable rendue possible par une identification proche de l’anthropomorphisme, un documentaire original porté par l’ACID.

France - 2021 - 100 min

Galerie photos

Copyright ACID / New Story