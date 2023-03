En toute liberté : une radio pour la paix - Xavier de Lauzanne - critique

Résumé : Le média qui donne de la voix à ceux qui n’en ont plus, c’est la radio. Au nord de l’Irak, sept jeunes journalistes, musulmans, chrétiens et yézidis, tendent leurs micros à ceux qui veulent la paix. Ils travaillent pour Radio Al-Salam, antenne affranchie d’influences politiques et religieuses. En toute liberté, des voix s’élèvent sur les ondes et font renaître le lien au sein d’une nation.

Critique : La ville de Mossoul est en ruines. Non seulement le patrimoine historique de la cité ancestrale a été mise par terre par la guerre, mais les habitants qui ont habité la ville sont amputés de leur identité profonde. Le terrorisme de Daesh a meurtri les consciences, laissant, chez certains êtres humains, le sentiment de ne pas exister véritablement et d’être réduits à leur appartenance religieuse ou communautaire. Mais il y a Radio Al-Salam. Le média installé à Erbil donne la voie aux peuples de l’oppression. Les journalistes qui chaque jour se font le relai des populations chassées par la guerre et qui survivent dans des camps immenses, s’adonnent à leur métier avec l’humilité et le militantisme discrets. Leur combat n’est jamais personnel. C’est une lutte quotidienne pour faire droit au silence imposé par les régimes politiques du Moyen-Orient qui, au nom de la religion, entretiennent la terreur et la haine entre les peuples.

Il y a dans ce documentaire un regain d’optimisme définitivement salutaire en ces temps sombres, rongés par les luttes de pouvoir des grands dictateurs à travers le monde. L’enjeu ici est seulement de montrer que le conflit religieux est devenu une hérésie d’hier. La musique, le témoignage vivant demeurent des exemples d’humanisme et de tolérance, en dépit naturellement de tensions ô combien nombreuses dans ce qui reste du grand pays d’Irak.

Alors, le risque peut-être du documentaire de Xavier de Lauzanne est de verser dans le prosélytisme naïf et laïcard. Pourtant, ces gens qui sont interrogés ne mentent pas sur leurs conditions d’existence. Ils ont perdu des membres de leur famille, ils vivent avec des cadavres, la guerre les a séparés et ils ne retrouveront jamais le domicile où ils ont grandi ou élevé des enfants. Ils démontrent dans une joyeuseté apparente que le désir d’existence est plus fort que les conflits ethniques ou religieux que les gouvernements voudraient leur imposer. L’objectif est de rencontrer la beauté et la force du vivre ensemble malgré les bâtiments en ruines, les camps d’exilés qui s’étalent sur des kilomètres de routes. Une scène particulièrement belle met en scène une jeune fille ddix-huit ans qui a perdu ses parents et, avec eux, l’espoir de trouver le bonheur et la paix. L’amour que lui offre la journaliste qui l’enregistre semble alors la seule solution à ces gâchis humains et idéologiques.

En toute liberté : une radio pour la paix est un grand documentaire. L’écriture du film elle-même ne cherche pas l’esbroufe. Le réalisateur offre un film brut, intègre, qui va à l’essentiel et rappelle aux spectateurs, combien le média radiophonique a constitué à travers l’histoire du monde un espace immense de liberté et de paix.