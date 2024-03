Engrenages - David Mamet - critique

Résumé : Le docteur Margaret Ford, brillante psychanalyste, considérée comme trop froide par ses clients, est un jour poussée a bout par un de ses patients, Billy Haln, qui la menace de se suicider si elle ne l’aide pas a honorer ses dettes de jeu vis-a-vis d’un certain Mike. Margaret accepte. Elle se rend a la maison de jeux et découvre un univers qui la fascine. Mike et ses amis, après avoir tenté de la plumer, lui démontrent quelques-unes de leurs arnaques favorites. Pour Margaret, c’est l’engrenage et sa vie rigide va tout a coup être bouleversée par cette passion.

Critique : David Mamet jouissait d’une certaine réputation de dramaturge avant même de réaliser ce premier long-métrage. Maniant l’écriture avec un certain style, il séduisit Hollywood et se mit à écrire quelques scripts, dont ceux du remake de Le facteur sonne toujours deux fois, Le verdict de Sidney Lumet ou encore Les incorruptibles de Brian De Palma.

Pour sa première réalisation, il porta à l’écran un script qu’il mûrissait depuis une dizaine d’années. House of games, en version originale, met en scène une psychanalyste, Margaret Ford, qui vient de sortir un livre sur les névroses compulsives. Elle reçoit en consultation un client qui souffre d’une addiction au jeu, endetté, qui la pousse de manière insistante à vraiment faire en sorte de l’aider.

Elle se décide alors à sortir de son cadre habituel strict et bien rangé pour pénétrer dans le monde nocturne des maisons de jeu, et fait la rencontre de Mike, escroc professionnel qui va la faire participer à ses manipulations.

© 1988 Affiche cinéma France. © 1987 Twentieth Century Fox - MGM Tous droits réservés.

Engrenages est construit comme un thriller qui lorgne du côté de certains Hitchcock qui mettent en scène de manière visuelle certains concepts de la psychanalyse. Seulement, c’est moins le vertige de la mise en scène qui intéresse ici Mamet qu’un jeu d’écriture extrêmement ficelé plongeant dans le noir à la fois son héroïne et son spectateur. Les situations sont des pièges qui se tissent et trouvent leur résolution dans un geste, un accessoire, un signe.

Et ceci dans un système narratif calqué sur le modèle des poupées russes. Il y a un vrai plaisir à se faire manipuler de la sorte, et l’expérience théâtrale de Mamet subsiste dans cette manière d’installer les séquences comme un décor de théâtre que les personnages parcourent.

Aussi, il fait un lien évident entre la psychanalyste et l’escroc, qui tous deux étudient les signes chez l’autre pour le décrypter, et mieux le manipuler.

À la fin, c’est un vertige qui rappelle le final du The Game de Fincher - dont on croirait que cet Engrenages en est la matrice - ; c’est l’impression d’avoir été manipulé par un scénariste en pleine possession de ses moyens, qui certes, malgré une mise en scène sobre et soignée à besoin de s’affirmer visuellement, mais qui sait déjà diriger son public.

Édition vidéo © 2018 ESC Vidéo

Le Blu-ray

Les suppléments :

Seule une analyse d’une vingtaine de minutes, Engrenages : Instinct et manipulation, par Mathieu Macheret, journaliste au Monde, décrypte les séquences clés du film et situe David Mamet et sa carrière.

On aurait aimé un peu plus, une bande-annonce d’époque par exemple, mais au moins le seul complément proposé est d’un réel intérêt.

L’image :

Belle restauration haute définition même si quelques artefacts subsistent. Les scènes nocturnes, malgré un grain quelquefois prononcé, sont très belles.

Le son :

DTS Master Audio mono, piste V.O précise et claire dans les dialogues et les ambiances.