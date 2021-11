Entre deux trains - Pierre Filmon - critique

Résumé : Il y a neuf ans, ils ont vécu une brève histoire d’amour. Aujourd’hui, ils se croisent par hasard sur un quai de gare, entre deux trains. Lui arrive, elle repart. Ils ont quatre-vingt minutes pour faire le point sur leur vie, face à face avec leurs vérités et leurs souvenirs.

Critique : Des plans de train traversant des gares de banlieue ouvrent et clôturent le film signifient d’emblée que c’est à un voyage que l’on nous convie, une parenthèse qui consiste à découvrir l’inconnu mais aussi et surtout à se découvrir soi-même, à l’instar de Grégoire et Marion.

Grégoire (Pierre Rochefort) est violoniste. Ce matin, il rentre d’un concert auquel il a participé la veille. Un rapide coup de fil passé à sa femme indique que son couple ne va pas au mieux. Il flâne, visiblement peu pressé de renouer avec sa vie familiale. Sa difficulté à choisir entre deux barres chocolatées révèle un tempérament peu apte aux grandes décisions. Quand Marion (Laëtitia Eïdo), un ancien amour, le hèle et lui reproche d’avoir fait semblant de ne pas la voir, il est aisé d’imaginer qu’il a laissé le hasard choisir à sa place. Vous l’aurez compris, Grégoire n’a rien d’un super-héros. Mais peu importe, puisque sa fragilité de doux rêveur, emberlificoté dans des sentiments trop puissants pour lui, l’enveloppe d’une tendre empathie qui, peu à peu, au fil des scènes, irrigue l’intégralité du film. Marion apparaît plus déterminée. Main de fer dans un gant de velours, elle nous charme de sa propension à équilibrer fermeté et malice pour remettre dans le droit chemin les importuns, de tous poils.

Regardée à travers le prisme d’un Paris étonnant de sérénité, l’osmose de ces deux personnalités opposées qui ont en commun leurs regrets, leurs doutes et leurs espoirs s’épanouit dans une bulle de poésie, à laquelle se mêle l’omniprésence des compositions de Beethoven conjuguées aux airs de David Hadjadj.

Du muséum d’Histoire naturelle du Jardin des Plantes exposant ses squelettes et autres éléments d’humanité au parc botanique et ses vastes espaces ouverts au mouvements et à la danse, en passant par l’observation des fauves de la ménagerie, pour finir par goûter quelques instants de convivialité et d’exotisme à la Mosquée de Paris, la caméra scrute sans tapage ces précieux intermèdes volés à une vie dont se dessinent peu à peu les difficultés pour l’un et l’autre des protagonistes.

Issu d’un scénario abandonné qui, dans les années 2000, racontait l’histoire d’amour initiale du couple Grégoire/Marion, tourné en cinq jours avec une équipe et des moyens réduits, Entre deux trainsse charge peu à peu d’intensité pour faire écho à l’urgence dans laquelle sont placés les personnages à vivre cette histoire éphémère. Si le film n’est pas exempt de défauts techniques, si les images sautillantes donneront peut-être le tournis à quelques-uns, il convient de saluer la prestation parfaitement convaincante des deux acteurs principaux. Le côté gentiment lunaire de Pierre Rochefort et l’infinie douceur qui émane de sa personne se marient à point avec la majestueuse beauté orientale de Laëtitia Eïdo. Son port de tête altier et sa silhouette longiligne transmettent une élégante assurance qui se joue de l’imaginaire de son partenaire sans jamais s’y heurter.

L’auteur, réalisateur, producteur Pierre Filmon, à qui l’on doit le très remarqué Close Encounters with Vilmos Zsigmond, en sélection officielle à Cannes 2016, révèle une fois encore son talent à faire vibrer une histoire pétrie d’humanité. Bâtissant un récit dont l’intensité monte doucement, il décrit la précarité de cette rencontre miraculeuse avec une délicatesse touchante et l’on se souvient longtemps de cet intermède de bonheur simple qu’il vient de nous offrir.