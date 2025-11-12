The Great Departure - Pierre Filmon - critique

Résumé : À Delhi, le hasard réunit Mansi et Marc, deux âmes perdues qui ont fui la réalité de leur vie. Une romance aussi interdite qu’inattendue, le temps d’un voyage improvisé, fragile et lumineux, des rives du Gange à la route de Rishikesh.

Critique : Elle, Mansi, connaît mieux que personne la culture indienne. Marc, lui, a le goût d’apprendre et de trouver à travers les symboles indiens quelque chose de son âme perdue. Tous les deux étaient faits pour se rencontrer, et s’engager sur un chemin commun, celui de la découverte de ce vaste empire du riz et des épices. Ils logent tous les deux dans un hôtel à New Delhi sans doute et, ensemble, vont de lieux en lieux spirituels et fascinants, à la hauteur de ce grand pays qu’est l’Inde. Mansi, elle, fuit son mari violent et recherche une voie nouvelle dans son existence de femme, d’épouse et de mère de famille, là où Marc fuit un sombre passé professionnel que le scénario révèle en fin de film.

The Great Departure, comme le titre l’indique, est un récit initiatique où les deux héros tentent de se reconstruire un nouveau destin. Les voyants en tout genre se mêlent à ce périple merveilleux où, certes, les paysages sont sublimés, mais la misère a été effacée de la focale de la caméra pour ne pas rompre le rêve. Tous les deux sont donc faits pour s’aimer, et il suffit d’un lacet refait à la cheville pour que le miracle romantique ait lieu. Les productions indiennes se régalent de ce type de films où les bons sentiments côtoient la dénonciation de l’ineptie et de la dureté d’un régime social, bâti sur les inégalités. En ce sens, le cinéaste, Pierre Filmon, habitué à saisir la réalité du monde dans ses documentaires, récidive avec une œuvre de voyage habitée par le désir d’altérité et celui d’établir le syncrétisme entre la culture occidentale et celle des pays qu’il visite.

Pierre Filmon demeure un réalisateur mature, qui a bénéficié d’une large reconnaissance en matière de documentaires dans différents festivals. La fiction semble moins réussir au cinéaste qui se lance dans une jolie histoire, mais qui manque d’épaisseur et d’intensité. Même la mise en scène souffre de ressorts narratifs qui font pencher le récit vers la farce, là où la quête spirituelle pouvait porter la fiction d’un bout à l’autre. La caméra et le montage s’épuisent dans des plans trop démonstratifs, accompagnés d’une musique qui renforce la dimension assez stéréotypée de la fiction. Les personnages annexes, comme ce petit garçon des rues ou ce chauffeur de taxi attachant, au lieu d’élever le récit, continuent de perdre le film dans une suite de vignettes absolument déconcertantes.

Et pourtant, derrière ce récit apparemment frivole, et surtout très didactique, Pierre Filmon dénonce, dans un langage débarrassé de tout pathos, la condition des femmes en Inde. La fin dégage une véritable intelligence dans la manière non frontale d’aborder la problématique d’un modèle social construit sur la domination masculine. Une scène particulière où les deux protagoniste sont accueillis par la mère du chauffeur de taxi démontre, avec sensibilité, la possibilité d’un autre monde que celui que les générations masculines tentent de maintenir dans un conservatisme machiste et orgueilleux.

Bref, The Great Departure souffre des défauts de ses qualités. Si le spectateur fait la découverte, en moins d’une heure et demi, de mille et une subtilités de la culture indienne, le récit ne parvient jamais à se débarrasser des écueils d’une narration surfaite où les bons sentiments se perpétuent dans des aventures à la limite du grand-guignolesque.