Entretien avec un vampire, saison 1 - critique de la série

Résumé : Lorsque Louis de la Pointe du Lac rencontre Lestat, son existence change à tout jamais. Il décide de raconter son histoire à un journaliste et par là même, briser le silence sur l’existence des vampires.

Critique : La première saison d’Entretien avec un vampire, série télévisée adaptée du roman d’Ann Rice, plonge les spectateurs dans l’univers sombre et sensuel des vampires à travers les yeux de Louis de Pointe du Lac. Produite par AMC, cette adaptation se veut fidèle à l’esprit du livre tout en apportant des éléments nouveaux qui permettent de réinventer l’histoire pour une audience moderne.

« Depuis combien de temps êtes-vous mort ? » C’est par cette question impertinente que débute l’entretien du journaliste, Daniel Molloy, avec Louis de Pointe du Lac, à Dubaï dans un somptueux penthouse au sommet d’une tour. Le biographe va retracer, à sa demande, l’existence du vampire créé par Lestat de Lioncourt, jusqu’à nos jours car le livre a autant pour but de raconter la vie de Lestat que de témoigner et révéler l’existence même des vampires.

Crédit : AMC

Cette série aborde les questions les plus actuelles dans nos sociétés occidentales : celle de se raconter dans l’intimité et celle du désir dans sa complexité. La révision du livre d’Anne Rice, sorti en 1976, séduit comme un aimant : elle nous attrape, nous retient et nous attire lorsque nous tentons de nous en éloigner. La beauté des protagonistes tient son paroxysme dans la frayeur qu’elle suscite, débordante de violence, de crudité, de cynisme. Pour faire oublier Brad Pitt et Tom Cruise pour les nostalgiques du film de Neil Jordan, l’équipe de production a fait le choix de Jacob Anderson (Ver Gris dans Game of Thrones), Sam Reid ou encore Bailey Bass dans le rôle de Claudia.

Claudia Crédit : AMC

Loin des superstars de l’adaptation cinématographique de 1994, les acteurs s’effacent derrière leurs personnages, adoptant une démarche lente, un regard perçant ou encore une voix posée, comme pour paraître plus solennels. Ce jeu participe à l’envoûtement nécessaire à la série : l’histoire devient crédible parce qu’elle est particulièrement bien incarnée ; comme le journaliste, nous écoutons, retenons notre souffle, voulons mieux connaître la suite du récit. Dès le départ, on plonge dans l’esthétique soignée de la série : le protagoniste est à Dubaï, dans un appartement ultra-moderne, au style épuré et élégant. C’est là que Louis va se raconter à Daniel, en commençant par sa vie de jeune homme à la Nouvelle-Orléans, où il rencontre Lestat, en 1910. Là-bas, il gère un bordel créole, ce qui lui donne une place à la table des riches propriétaires blancs.

Pour autant, il n’échappe pas à sa condition d’homme noir dans une société qui distingue par la couleur de peau, jusqu’à ce qu’un blond romantique pose les yeux sur lui. Par ce regard, il obtient enfin sa place, se sentant vivant comme jamais, grâce à celui qui lui donnera la mort éternelle.

Lestat interprète un vampire totalement débridé, cruel et romantique, là où Louis se veut plus mélancolique, davantage torturé par sa conscience. Le charisme dégagé par Lestat illumine toutes les scènes, mettant ainsi l’accent sur le contraste ombre/lumière de plus en plus montré à l’écran. Les décors de la Nouvelle-Orléans, l’élégance des plans et des costumes, la musique, livrent une ambiance à la fois magique et inquiétante.

Crédit : AMC

La série prend le temps d’installer l’intrigue, nous permettant un accès à la psychologie des personnages, s’accordant à la tension ascendante de la passion entre Louis et Lestat, tout en laissant de la place à une métaphysique presque adolescente, sur le sens d’une vie qui n’en finit plus, sur une société qui évolue et change, sur les liens à créer alors que tout autour de soi devient éphémère. Cela rejoint d’ailleurs la question de la relation entre les deux protagonistes : comment échapper à une dépendance inéluctable entre eux sous peine de les condamner à une solitude insupportable ? Certains reprochent à la série quelques longueurs, mais ces questions apportent une touche de modernité à une œuvre qui pourrait, au premier abord, rester candide, alors que le désir, la jalousie, le pouvoir s’exercent à leur paroxysme chez les personnages.

Ajouter de la contemplation dans une œuvre fantastique l’ouvre à un public plus large : en dépassant l’ambiance purement intime des livres d’Ann Rice, les créateurs lui donnent une place à notre époque : celle où l’on doit se montrer, se raconter, où les riches sont des ultra-riches, où l’art ne peut se démarquer que par son excentricité, où les caprices prennent le pas sur la raison. Avec tous ses aspects, c’est un véritable portrait de notre époque, sur les contrastes, les oppositions, les forts et les faibles et finalement, les aspérités des privilèges.

Cette première saison, ou plutôt première partie, de 7 épisodes est une véritable réussite, qui capture l’essence du roman en l’adaptant réellement, avec des acteurs qui donnent grâce et fascination aux spectateurs.