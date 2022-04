Et il y eut un matin - Eran Kolirin - critique

Résumé : Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s’installe et les esprits s’échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

Critique : Eran Kolirin n’a rien perdu de l’esprit faussement désinvolte de La Visite de la fanfare. De nouveau, le cinéaste installe sa caméra dans un village perdu derrière des montagnes que l’on pourrait imaginer à l’abri des enjeux politiques entre la Palestine et Israël. Sauf que les routes ont été coupées par une armée maladroite, empêchant tout accès pour se rendre à Jérusalem, et contraignant Sami et sa famille à demeurer au domicile parental. Le ton est donné dès les premières séquences. Les colombes refusent de s’envoler en pleine cérémonie de mariage et le jeune époux, à peine marié, refuse de partager le lit conjugal. Il y a beaucoup de rires dans cette fable politique et sociale ; mais il ne faut pas se tromper. Le propos est grave, proportionnellement à une situation terrible qui perdure et sépare les individus dans des forteresses morales et physiques.

Et il y eut un matin porte un titre intrigant. Ce matin à venir est-il celui d’une paix impossible entre les Palestiniens et les Israéliens, voire même les sans-papier de Palestine qui se cachent sur les terres juives ? Ce matin est-il celui d’une société moyen-orientale qui peine à se sortir des carcans de ses traditions et des faux-semblants ? Le long-métrage pose des centaines de questions, dans une tonalité a priori légère et subtile. Mais l’ironie gagne bientôt le récit et l’on mesure les risques qu’Eran Kolirin prend en mettant en scène un pareil film.

Et il y eut un matin est une œuvre hautement politique, écrite et orchestrée à la manière d’un roman de Voltaire. Le cinéaste brasse une série de thèmes qui interrogent le fragile équilibre de la situation israélo-palestinienne. Il questionne le statut de la femme, les mensonges derrière lesquels les familles se cachent pour redorer le blason de leur destin contrarié, la crédulité de l’armée qui obéit aux ordres sans en comprendre le sens, et le ridicule des murs qui s’élèvent entre ces peuples, pourtant si proches. Le long-métrage invite à la tolérance et au pas de côté pour comprendre les enjeux, sans prendre trop parti ni pour un camp ni pour l’autre. Le film parle d’une guerre absurde où chacun doit trouver dans l’enclos familial les moteurs de l’espérance. Il faut en sus saluer l’interprétation sans faille d’Alex Bachri qui élève la narration grâce à sa posture toute en retenue.

Voilà une surprise réjouissante sur nos écrans. Une nouvelle fois, l’occasion est faite au spectateur de réfléchir aux méandres du conflit israélo-palestinien tout en se prenant d’affection pour une famille aussi bancale qu’attachante.