Et si Peach ne voulait pas qu’on la sauve ? - Samantha Feitelson - critique

Résumé : Tu adores les héros et héroïnes de tes films, séries ou jeux vidéo préférés ? Mais tu t’es déjà demandé s’ils sont vraiment cool ? Dans ce livre, on te propose de regarder plus de trente personnages culte autrement. La princesse qu’on sauve (encore). Le ninja au grand cœur. Le super-héros toujours en tête d’affiche. Est-ce qu’ils sont féministes ? Et d’ailleurs, ça veut dire quoi, être féministe ? Pour chacun, deux questions simples pour réfléchir, discuter ou débattre. Un livre malin, drôle, et facile à lire pour t’aider à poser les bonnes questions… sans jamais te juger !

Critique : Avec Et si Peach ne voulait pas qu’on la sauve ?, Samantha Feitelson propose bien plus qu’un simple ouvrage de vulgarisation : elle invente un outil joyeux et incisif pour repenser les modèles culturels qui peuplent notre imaginaire collectif. En décortiquant les figures mythiques de la pop culture, de Zelda à James Bond, en passant par Ladybug ou Shrek, elle offre un regard à la fois ludique et profondément politique sur les représentations genrées. Pensé comme une conversation intergénérationnelle, ce guide est né d’un dialogue avec son fils de dix ans. À travers ce point de départ intime, l’autrice rend le féminisme accessible sans jamais le simplifier. Chaque fiche de personnage, composée de quelques paragraphes rythmés et d’une grille d’analyse claire, interroge les schémas dominants : qui sauve qui ? Qui a le droit d’être fort, doux, vulnérable ? Qui existe vraiment dans l’histoire, et qui est réduit à un rôle de faire-valoir ? Mais l’intelligence de ce petit livre tient aussi dans son ton : jamais moralisateur, toujours stimulant. L’humour y côtoie l’analyse, les références enfantines deviennent prétextes à réflexion, et les stéréotypes sont démontés avec une bienveillance farouche. Les rubriques “Alors, féministe ?”, “Pourquoi ?” et “On en parle ?” invitent le lecteur, petit ou grand, à prolonger la réflexion par lui-même – seul ou en famille. En filigrane, ce livre est aussi une réponse à une question trop souvent éludée : que nous racontent vraiment nos récits fondateurs ? Samantha Feitelson y répond avec clarté, audace et pédagogie, transformant une galerie de héros fictifs en autant de miroirs de nos sociétés en mutation.

92 pages - 10 €

