Être avec les abeilles - Perinne Bertrand et Yan Grill - critique

Résumé : Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et dérangeant... qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Car notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. (Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle sont des valeurs que ce film veut partager.)

Critique : Le sens commun nous fait croire que les seuls pesticides sont responsables de la disparition des abeilles, pourtant indispensables à l’équilibre de notre environnement. En réalité, le film Être avec les abeilles montre que chacun est concerné par le problème, qu’il s’agisse des industries chimiques qui vendent des produits absolument criminels pour les insectes, mais aussi les manières dont certains apiculteurs, avides de surproduction, ont été à l’encontre des besoins naturels de l’abeille, ou même du consommateur de miel. Le documentaire décrit avec simplicité et force comment notre écosystème est interdépendant et les effets qu’un coup d’aile malheureux d’un papillon peut avoir sur toute une écologie. Dès les premières séquences, après une musique entêtante et un peu dérangeante, le propos se concentre sur les corps inanimés d’abeilles, avec des explications de scientifiques et de passionnés qui pointent une nouvelle fois la responsabilité de l’homme dans la destruction de la planète.

Copyright Jupiter Films

Être avec les abeilles échappe au risque de la culpabilisation souvent présent dans ce type de film. Si les premières séquences décrivent l’impact de la disparition de ces insectes dans notre vie quotidienne, le documentaire propose des modes de vie, proches de chacun de nous, où l’Homme doit réinventer sa manière de composer avec la nature. Les abeilles deviennent des compagnons vertueux qu’il faut soigner dans leur environnement en ajustant les plantations qui correspondent à leurs besoins. La photographie, soignée, fait la preuve, par la beauté des images, de l’impact totalement positif d’une nature luxuriante, non seulement sur ces animaux, mais avant tout sur les humains qui partagent leur quotidien avec eux. Toutes les infrastructures, même les plus aberrantes comme une autoroute, peuvent devenir une voie royale au bien-être des insectes volants. Les humains recomposent les arbres, les haies, les domiciles, et nous réapprennent à prendre soin de nous et de ce qui nous entoure.

Copyright Jupiter Films

Perrine Bertrand et Yan Grill ne circonscrivent pas leur documentaire à une question strictement française. Ils donnent la parole à des passionnés de l’ensemble du monde qui partagent leur expérience avec ces apoïdes. On découvre la beauté de nos campagnes, de nos forêts d’Europe et l’on voit que ces insectes contribuent à la fois à leur développement et à leur conservation. Être avec les abeilles constitue un documentaire de plus qui rend impérieuse la nécessité d’une prise de conscience, positive, non infamante : il est possible de modifier son rapport à la nature et donc améliorer son bien-être. Le film va jusqu’à montrer l’impact psychologique que l’apiculture peut avoir sur les personnes, en plus de son intérêt économique et mercantile. C’est un art qui apprend la patience, la philosophie des jours ordinaires, et l’éthique, porté par un insecte intelligent, raffiné et salvateur.

Perinne Bertrand et Yan Grill travaillent depuis longtemps ensemble sur des projets qui promeuvent un changement radical du monde. On pourrait toutefois reprocher l’aspect assez didactique du propos, au détriment du merveilleux qu’une ruche, par exemple, peut incarner. Par souci de résistance, les réalisateurs occultent un peu la dimension ludique et poétique de l’univers des abeilles. Il aurait été utile de couper quelques prises de parole trop scientifiques, au bénéfice d’images plus oniriques. Mais il serait bien malhonnête de reprocher à un film d’apporter au spectateur une nouvelle vision du monde et des connaissances spécifiques sur ces avettes. En tout cas, cette œuvre ravira les enfants et les passionnés de nature.