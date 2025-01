Eurydice - Solen Guivre, Lou Lubie - la chronique BD de Baptiste

Résumé : En s’échappant du cortège funèbre qui emmène son frère dans sa dernière demeure, Eurydice voulait la liberté avant tout. Elle rencontre Oprhée, chanteur idéaliste, et sa soeur Calliopé, danseuse reconnue qui doit batailler contre un inventeur de génie...

Critique : Comme son nom l’indique, cette adaptation du mythe d’Orphée a choisi de privilégier le personnage d’Eurydice, qui avait dans la mythologie grecque un rôle totalement passif : coup de foudre pour Orphée, morsure par un serpent, suivant silencieusement son aimé pour qu’il la libère des Enfers, damnation lorsque celui-ci succombe à la curiosité... En prenant sa vie en main dès le début de cette bande dessinée, et son destin lui appartiendra jusqu’à la dernière page, symbole d’une vie non plus dans l’ombre mais dans la lumière, de la narration, du mythe et du patriarcat, incarné ici par un Pygmalion plus pragmatique que machiavélique, plus capitaliste que rétrograde. Il faut noter qu’elle n’est pas la seule à lutter dans cette œuvre, Orphée étant lui-même quelque peu pris au piège d’une vie qui ne le satisfait pas, ou plutôt pris dans un rêve qui l’entrave. De même, Calliope est une figure de contestation, de vie et de d’émancipation, elle qui dirige, prend la parole, coordonne et s’élève face à des normes, des carcans et des traditions absurdes. Courage, jusqu’au boutisme, dilemme vont ainsi rythmer ce roman graphique qui veut dépasser la simple référence mythologique.

© Solen Guivre, Lou Lubie / Delcourt

La révolution du mythe passe évidemment par un style graphique original, et Lou Lubie a su y poser une patte rebelle, assez éloignée de son style habituel, celui du didactique-comique qui mêle scènes réelles et personnages métaphoriques. Ici, elle donne vie à une cité, un désert, des hommes et des femmes qui s’inscrivent dans une chronologie qui pourrait correspondre à celle d’un mythe grec, mais en cassant ses codes : la procession funèbre se rapproche de la Perse, les drapés blancs semblent surgir d’une vision idéalisée de toute civilisation, et la technologie, quasi magique, est elle proche à la fois des artefacts d’un monde oublié et d’un artisanat ultime qui pourrait rapidement exister. Enfin, la volonté de colorer, de matérialiser les moments de danse, de chant et de musique, sans notes ni paroles, mais avec des motifs et des thèmes, est une idée inventive et particulièrement envoutante.

© Solen Guivre, Lou Lubie / Delcourt

Reformulation graphique et contemporaine d’un mythe qui a longtemps écarté ce personnage, Eurydice n’est pas seulement une réinvention mais bien un récit sur la liberté, le choix et une certaine vision de la société, et c’est là sa valeur ajoutée.