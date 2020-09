Evasion - la critique du film

Résumé : Ray Breslin est un ingénieur expert dans les prisons à sécurité maximale. Il teste lui-même l’efficacité de ses bâtiments en se faisant enfermer puis en s’évadant. Contacté par une société privée souhaitant tester un concept révolutionnaire de prison de très haute sécurité, il se retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe presque futuriste, harcelé par un directeur impitoyable et son odieux "bras droit", Ray découvre une conspiration pour le faire disparaître à jamais. Sa seule chance de survie : une alliance avec Emil Rottmayer, un co-détenu au passé pour le moins mystérieux. Leur évasion du complexe ne pourra dépendre que de la confiance qu’ils vont devoir s’accorder.

Critique : Evasion est l’exemple parfait de la commande réalisée par un faiseur sans âme, abandonnant ses équipes en roue libre sans même chercher à faire illusion une seule seconde. Le papa de l’insipide Rite et du simplement correct Chambre 1408, pense visiblement pouvoir se reposer sur la réunion des "vieux de la vieille" pour pouvoir faire, a minima, sourire son audience. Seulement voilà, au-delà du minimum syndical même pas assuré à l’écran, il s’ajoute à cette Evasion un parfum d’éthique qui navigue toujours entre deux eaux, indiquant clairement un manque de point de vue évident. Et quand à mi chemin, l’assortiment des enjeux s’écroule sur lui-même, on peut parler d’une véritable débâcle.

© Concorde Filmverleih GmbH

Parce qu’à un moment, on peut encore croire à un début de subversion, on tente de s’accrocher... Alors que le récit commence à exposer un mystérieux personnage capable d’annihiler le capitalisme via un logiciel de son cru, on attend fébrilement une pointe séditieuse qui faisait par exemple le sel du cultissime Demolition Man. Seulement voilà, Schwarzy et Stallone sont des hommes de Dieu : alors que le premier scande un "Je vous Salue Marie" en allemand, le second se balade avec sa bible. Et puis ils croisent un détenu introduisant un "Salâm Aleykoum" qui prie Hallah à longueur de journée. C’est donc un ennemi, mais comme l’ennemi de mon ennemi est mon ami… il devient finalement le compère du duo ! C’est un exemple de "subtilités" scénaristiques parmi d’autres, dont le seul curseur actif se résume, comme pour le reste, à des twist éventés trente minutes avant leur apparition autour d’un climax fastidieux. Cet assemblage de pointes religieuses, mélangées aux commandes de méchants banquiers voulant détruire les terroristes, est développé avec un premier degré tellement maladroit, qu’on ne sait même pas de quel côté se situe Mikael Hafstrom.

© Concorde Filmverleih GmbH

Mais voilà, il y a Arnold Schwarzenegger, et Sylvester Stallone, alors ça doit être drôle ? On doit au moins en avoir pour son argent ? Que dalle. Cette "évasion" dans la bonne grosse série B d’antan, est rance, et fait figure d’étalage mécanique de "punchlines" complètement artificielles, avec scènes d’action illisibles shootées par un réalisateur de seconde équipe (sans chef opérateur), et dialogues d’une lourdeur sidérante, pataugeant dans un scénar aux ficelles éculées. Reste un ou deux clins d’œil assez drôles, découlant probablement de la complicité des vieux briscards en personne. Sur 1h56, c’est un peu juste : on a le droit de préférer son blu-ray de Expandables ; au moins, on en a pour son argent.

© SND