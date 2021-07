Evolution - Kornél Mundruczó - critique

Résumé : Trois générations de personnages confrontés à l’Holocauste, à la mémoire et au passage du temps.

Critique : Le film s’ouvre sur un mystère. Des hommes, visiblement anxieux, arrosent d’un curieux liquide les murs d’un endroit sous-terrain, glauque et sombre. Ils balaient vigoureusement le sol et les parois, tirant par endroit des fils de cheveux entremêlés, comme s’ils devaient dérouler une énigme. La recherche les conduit ainsi, peu à peu, dans un vertige de panique et de sueur, aux cris d’un bébé qu’ils parviennent à retrouver dans l’antre de la cave. Le ton est donné. Ce long-métrage dont l’objectif, certes, est de retracer le parcours d’une même famille à trois moments de leur existence, conserve surtout un certain mystère dans les intentions narratives du réalisateur.

Les trois scènes sont quasiment tournées à la façon d’un plan-séquence qui embarque les spectateurs dans les émois intimes des protagonistes. On suit d’abord cette découverte de l’enfant qui hurle et que l’on retrouve des décennies après, dans la peau d’une vieille dame, écrivaine, qui perd la santé et la tête. La femme refuse sa judéité, au grand dam de sa fille qui survit dans la honte de cette tragédie familiale. Et le petit fils qui clôt le film affirme lui-même le refus de cet héritage à la fois difficile à porter. Seule la fille tente de raccorder ce qui constitue l’essence de leur existence familiale, en donnant vie à la tradition juive et en incarnant l’horreur que le peuple juif a subie à travers l’Holocauste.

La reconstitution du souvenir de la tragédie des camps de la mort demeure un exercice difficile. La réalisation s’attache à faire vivre l’horreur à travers des personnages contemporains, qui se débattent chacun à leur manière avec un passé insupportable à assumer. Les réflexes de défense se manifestent dans le déni, la colère, la culpabilité, et les protagonistes en sont la complexe représentation. Évolution rappelle aux spectateurs non juifs combien l’expérience de la Shoah continue de hanter, et sans doute pour de nombreuses années encore, des générations de femmes et d’hommes qui ont subi la disparition d’un des leurs. On comprend alors la mécanique du traumatisme qui survit longtemps après dans l’inconscient des personnes, ce qui rend encore plus inaudible la tentation de l’antisémitisme.

La force du film demeure la façon dont Kornél Mundruczó termine son récit en permettant aux générations nouvelles de se réconcilier avec le passé, à travers l’adolescent Jonas. Le spectateur en éprouve un sentiment d’apaisement qui fait le charme incontestable de ce récit à trois voix.