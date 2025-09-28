Extase - Gustav Machatý - critique

Résumé : Emil (Zvonimir Rogoz) passe le pas de sa porte avec dans les bras son épouse Eva (Hedy Lamarr) qu’il vient d’épouser. Ils sont joyeux l’un et l’autre.

Critique : L’ambiance de la nuit de noces va vite changer quand le mari, sous prétexte de s’être coincé un doigt, va faire chambre à part.

Ce film tchécoslovaque serait probablement tombé aux oubliettes s’il ne contenait pas une scène de nu, inédite à l’écran à l’époque, et évidemment considérée comme sulfureuse, mais bien sage à revoir aujourd’hui. Il assurera la notoriété à son interprète principale Hedy Lamarr, mais marquera aussi à jamais sa carrière. L’actrice autrichienne, qui s’appelait encore Hedy Kiesler, quittera son pays pour s’installer à Hollywood où elle sera rebaptisée Lamarr. Son premier film américain tourné en 1937 sera Casbah de John Cromwell, remake rapidement mené de Pépé le Moko.

Dans ce film silencieux et particulièrement maniéré, qui porte encore les stigmates du muet, la belle Eva va sceller son destin, un finalement bien banal triangle amoureux, en seulement quelques chapitres. On peut largement admirer sa plastique dans des tenues vaporeuses souvent filmées à contre-jour. On pourra aussi profiter de la nature autrichienne et curieusement assister à une allégorie quasi soviétique des travaux publics, qui tranche carrément avec le reste du récit ! Si la mise en scène est trop voyante, s’appuyant sur un érotisme à prétention sulfureuse, on peut saluer le travail remarquable de Jan Stallich, le directeur de la photo tchèque, qui a mené ensuite une carrière international.

Frederich Mandl, premier mari de l’actrice (1933-37), riche chef d’entreprise, tenta, à coups d’importantes sommes d’argent, de faire retirer le film. Malheureusement pour l’époux choqué, sa démarche a eu un effet inverse en provocant tout un trafic de copies !