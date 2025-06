F1® LE FILM - Joseph Kosinski - critique

Résumé : Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 1990 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu’en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu’il risque de tout perdre.

Critique : Deux générations s’opposent. Celle de ce prodige des années 90, Sonny Hayes, qui, malgré ses problèmes médicaux, ne réussit pas à décrocher de sa passion des courses, et un tout jeune coéquipier, Joshua Pearce, qui a soif de succès et d’argent. Tous les deux se retrouvent embarqués dans le sauvetage économique d’une écurie à coups de courses effrénées dans les plus grands circuits du monde entier. F1® LE FILM est un vrai film de mâles courageux et déterminés, dans un environnement qui ne se soucie guère d’écologie, d’économies énergétiques et de bienveillance !

Il ne faut pas cracher dans la soupe car la qualité principale de ce long, très long film, demeure l’ensemble des effets visuels. Un grand nombre de scènes sont tournées depuis les voitures que les deux héros conduisent, où l’on mesure la brutalité de ce sport mécanique et le courage nécessaire pour braver les virages et doubler les concurrents. Les courses qu’ils mènent semblent une véritable lutte contre le stress, les sportifs n’ayant ni le droit de faillir ni celui de se projeter dans les décors, tant le risque de mourir est permanent. Deux acteurs se donnent la voie : le toujours très beau Brad Pitt et le jeune Damson Idris qui rivalise d’élégance et de charme. Le spectateur assiste ainsi à plus de deux heures trente de combats de coqs entre ces deux hommes qui, au-delà de leurs egos, engagent une lutte générationnelle sans merci.

Il faut donc être passionné de formule 1 pour trouver un intérêt à cette histoire. Hélas, la vraisemblance ne semble pas avoir pesé dans le choix du scénario. Sonny n’est pas seulement âgé, il souffre de troubles graves liés à un accident ancien. On imagine que dans la vraie vie, les coureurs subissent des examens de santé importants, ce qui ici ne semble pas du tout de mise. D’ailleurs, le récit pousse le grotesque jusqu’à faire courir le sportif, pourtant contraint d’arrêter, qui se présente directement sur la piste et est réembauché le jour J pour une ultime course. La rivalité qui oppose les deux héros n’est pas faite pour rehausser l’intérêt du film. On subit avec eux un déferlement de testostérone, pourvu que l’un gagne en virilité sur l’autre.

La bande originale de Hans Zimmer accompagne cette bataille vaine dans un mélange de techno et de musique d’orchestre qui, au lieu de rythmer le propos, accentue la lourdeur du propos. Les personnages féminins sont relégués à de vagues postes en avant-garde, à l’exception peut-être d’une jeune femme blonde qui répare les bolides, quand elle ne laisse pas traîner ses outils sur le bitume. Alors que Joseph Kosinski se donne les moyens pour retenir l’attention de son spectateur en multipliant les scènes de courses, le film se traîne dans des longueurs et répétitions qui finissent par lasser durablement le spectateur.

F1® LE FILM a mobilisé trois cents millions de dollars pour un résultat finalement médiocre, bien loin du très réussi Top Gun : Maverick, du même réalisateur, qui d’ailleurs flirtait avec des thèmes assez analogues en matière de conflit générationnel. On retrouve une ferveur assez comparable dans le soin apporté aux scènes d’action, mais le manque de consistance du scénario a raison du rythme général. On ressent la mécanique d’une œuvre qui recherche à tout prix à faire des entrées, au détriment d’une écriture plus subtile. Même les jeux des acteurs sombre dans une forme de vulgarité pensante et manquant sensiblement de nuance.

Immanquablement, F1® LE FILM crèvera le box-office de l’été 2025. À moins que le spectateur curieux et critique ne préfère renoncer à ce vacarme de voitures et de sueur pour d’autres films, sans doute moins chers, mais aux vertus plus humbles.