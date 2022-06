Spiderhead - Joseph Kosinski - critique

Résumé : Dans un futur proche, deux détenus revivent leur passé sous l’effet de drogues altérant les émotions et administrées par un directeur visionnaire.

Critique : Joseph Kosinsky, réalisateur des blockbusters Tron : l’héritage, Oblivion et Top Gun : Maverick, actuellement au cinéma, prend les commandes de cette nouvelle production Netflix mettant en vedette Chris Hemsworth (Thor dans le MCU) et Miles Teller (vu dans la saga Divergente).

Spiderhead, qui donne son nom au titre du film, est un centre de détention au sein duquel délinquants et criminels purgent une peine confortable : vie en collectivité agréable, bâtiment ultra-moderne, cela s’apparenterait presque à une colonie de vacances pour adultes. Seule contrepartie imposée aux détenus en échange de ces jolies prestations : consentir à des études comportementales menées de main de maître par Steve Abnesti, directeur de la structure.

De par sa structure en huis clos et le thème qu’il explore, sans doute ce film emprunte-t-il à la célèbre expérience de Stanley Milgram, relative à l’autorité et la soumission. En effet, le verbe consentir, employé à dessein dans le paragraphe précédent, est un mot-clé du récit, peut-être même la pierre angulaire du film. En effet, à chaque expérience, les détenus, désireux de faire le deuil d’un passé qu’ils souhaiteraient réécrire, affirment à voix haute qu’ils consentent à absorber les molécules distribuées à l’aide d’un petit boîtier dorsal, qui altèrent leurs émotions et leurs besoins physiologiques (peur, joie, dépression, faim, soif, pulsions sexuelles…). Comme si les sujets devaient être convaincus de toujours posséder leur libre arbitre, même si cela ne devait pas être le cas.

Le concept de Spiderhead, déjà traité dans nombre d’œuvres cinématographiques, est ici abordé de manière moins didactique et plus contemporaine, à une époque où l’omniprésence du digital, des réseaux sociaux et de la data favorise la propagation de fausses informations et de théories complotistes, tendant ainsi à une manipulation massive des esprits et des comportements. Par ailleurs, les protagonistes restent en permanence hantés par leur passé, interrogeant la nécessité de rompre avec les souvenirs douloureux et les émotions négatives ou, au contraire, d’en tirer une force positive et constructive.

Si le fond du récit est très intéressant, la mise en scène, elle, manque toutefois de mordant, se contentant de faire le service minimum : champ-contrechamp sur les visages des acteurs, mouvements de caméra discrets, sans grande envergure, photographie propre mais sombre. Par ailleurs, le scénario se noie dans des dialogues parfois soporifiques, réduisant drastiquement la fièvre d’une fable pourtant pleine de potentiel.

Pour autant, les acteurs, qui donnent du corps aux personnages qu’ils interprètent, restent convaincants. Ce sont bien eux qui parviennent à nous faire passer un bon moment, jusqu’au générique de fin.