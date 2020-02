Fahim - la critique du film

Résumé : Forcé de fuir leur Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent leur famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. La menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance : être Champion de France.

Notre avis : Le film Fahim a tout d’une romance. Beaux sentiments, "happy end", même les "méchants" ont des excuses et s’autojustifient : on doit sans cesse se dire que cette histoire est bien vraie pour croire en ce "feel good movie". On se dit aussi que Fahim a beaucoup de chances, mais l’intérêt de ce récit est que ce destin soit possible. Le génie de l’enfant, quand il joue aux échecs, le courage du père, les rencontres bienveillantes et généreuses conjurent le sort de ce môme attachant qui évite in extremis la rue et la misère. Ces circonstances exceptionnelles, on aimerait qu’elles soient plus courantes pour ces migrants dont l’accueil est ici relativement pris en charge. On ne fait qu’apercevoir les bidonvilles des quartiers nord de Paris. Pierre-François Martin-Laval fait montre d’un souci de précision documentaire, pour rendre compte de ces conditions d’arrivée des réfugiés à Paris. On est soulagé de constater que la solidarité peut être d’actualité et que des associations comme France Terres d’asiles ou comme le SAMU social assurent à ces "sans papiers" un hébergement et un remarquable suivi, qui donnent l’impression que l’humanisme espéré a une chance de se rencontrer en France, si l’obstination, l’adversité et la chance ne sont pas anéanties par l’arbitraire d’une procédure ou du zèle d’une autorité qui administre aveuglément l’humain.

Le film a des faiblesses. On peut se montrer réservé sur des grosses ficelles scénaristiques, sur des figures de style un peu grossières et sur quelques facilités qui donnent une impression de déjà-vu avec des téléfilms. Mais il faut du courage pour avoir l’espoir. Etre désespéré est une facilité qui désarme et handicape. Il s’agit d’imaginer Sysiphe heureux et de provoquer son destin. Définitivement, il faut se dire que la France n’est pas simplement le pays de la Déclaration des droits de l’homme, mais aussi et surtout le pays des Droits de l’homme et que c’est un devoir collectif que nous avons tous à assumer avec responsabilité. Un peu comme le film, cette idée de générosité et de fraternité républicaine vis-à-vis des plus démunis fait tout simplement du bien.