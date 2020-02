Les Profs - la critique du film

Résumé : Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal... C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. Inspecteur accepte, pour le meilleur...et pour le pire.

Notre avis : Avant le naufrage Gaston Lagaffe et après la catastrophe King Guillaume, il y eut les deux succès Les Profs et Les Profs 2 : deux succès commerciaux, s’entend. Parce que la version cinéma de la célèbre série parodique de Pica et Erroc ne va pas au-delà de la blague potache la plus attendue, même si ce divertissement respecte la structure de la BD, compilant une série de sketches, avec un mince argument : embaucher les profs les plus nuls pour former les élèves les plus nuls et améliorer leurs résultats, selon la règle mathématique du "moins par moins qui donne plus". On fait donc connaissance avec Gladys, la prof d’anglais impulsive, Serge, l’enseignant paresseux (Christian Clavier dans un rôle calme, ça nous repose), Eric le prof d’EPS forcément dynamique et rentre-dedans, Albert, prédestiné à sa matière, chimiste calamiteux, Maurice, en philo, qui a passé la date limite ("dès qu’il explique, il complique"), Amina, pourvoyeuse de littérature en mode sexy et Polochon, PEF en personne, qu’on a tout à fait le droit de ne pas trouver drôle. Ces éducateurs sont envoyés en mission commando pour prendre en charge les apprenants d’un lycée qui n’émarge qu’à 12% de réussite au bac (ancienne version, avant les E3C). Le primus inter pares est le jeune Boulard que Kev Adams, un peu âgé pour le rôle, interprète en prolongeant son personnage d’Adam Fontella de la série Soda. Casquette rouge à l’envers, le jeune humoriste joue un cancre plutôt monochrome, qui n’a que sa coolitude en bandoulière.

Les nostalgiques des Sous-doués trouveront matière à ne pas s’ennuyer, même s’ils remarqueront que certains éléments de la communauté scolaire sont somme toute bien à leur place, dans ce soi-disant bordel décalé : le prof de chimie manifeste un désir compulsif de mélanges, l’enseignant d’histoire-géo est parfois perdu dans ses anachronismes, la bonne élève se paie la tête du cancre. Et comme le sympathique PEF n’arrive pas à s’extraire d’une lourdeur désagréable, les gags proposés (de la pyramide d’élèves en cours de basket, jusqu’à la classe qui finit dans la mousse d’une expérience ratée, en passant par le cours d’histoire napoléonienne théâtralisée avec neige artificielle ou le pétage de plomb avec tronçonneuse en anglais) nous restent sur l’estomac. Bref, tout cela est bien sympathique et complètement nul.