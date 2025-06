Falcon Express - Benoît Dassy, Jean-Christian Tassy - critique

Résumé : Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton-laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver !

Critique : Sixième long métrage produit par TAT, Falcon Express marque aussi le vingt cinquième anniversaire du studio d’animation toulousain. Aux manettes cette fois-ci Benoît Daffis et Jean-Christian Tassy qui, dans un train d’enfer, nous emmène vers un crash apparemment inéluctable. Ce film catastrophe à destination familiale a la bonne idée de nous faire voyager en compagnie d’une galerie de personnages animaliers, tous plus divers et attachants les uns que les autres. Le commanditaire du « crime » n’est autre que Hans, un blaireau revanchard, furieux d’avoir perdu son statut de chef de gang et d’avoir connu plusieurs années de fourrière, à cause de Rex, un chien policier à la rigueur implacable. La préférence des enfants ira peut-être au filou Falcon, un raton-laveur au grand cœur qui vole les riches pour donner aux pauvres. Vif et astucieux, il sait se sortir de toutes les situations tout en mettant son ingéniosité au service de ses compagnons d’infortune. Les grands yeux innocents de Maguy, la jeune ocelot, fera chavirer plus d’un cœur, tandis que d’autres tomberont sous le charme et l’élégance de Victor, l’aristocratique lévrier. Malgré leur prestance, ils n’escamotent en aucun cas le pittoresque de Croquette, le chat grincheux mais sincère, lassé d’être exploité par son maître influenceur ; la tendresse de Coco et Judy, un couple de perroquets complices et bienveillants ; ou l’authenticité de Jimi et Janis, duo impayable de lapins hippies, toujours en phase avec les vibrations cosmiques.

Une pléiade de personnages soumis à des péripéties qui révèlent le caractère de chacun et apportent au récit émotion et prestige, d’autant que l’animation adopte un rythme effréné. Le train, désormais impossible à maîtriser, file dans un décor de plaines et montagnes aux couleurs pétillantes. Empruntant aux codes du genre de Unstoppable à Runaway Train en passant par Speed, les scènes d’action s’enchaînent sans aucun répit. Néanmoins toujours identiques et finalement sans grande surprise, elles feront sans doute mouche auprès des plus petits mais risquent bien de lasser les plus grands, même si le combat entre le méchant Hans et le généreux Falcon, rythmé par la neuvième Symphonie de Beethoven, constitue un morceau d’anthologie.

Le scénario, composé d’une avalanche de gags juste destinés à divertir sans pour autant faire progresser l’histoire et installer une tension, ne se renouvelle pas. Même si, histoire d’offrir une autre lecture aux adultes, le film tente quelques incursions sociales avec les différences de classes sociales, les dérives des influenceurs, le danger des réseaux sociaux ou le cynisme des journalistes bien plus intéressés par des scoops sensationnels que par des infos vérifiées, elles restent bien trop légères pour avoir un réel impact. Malgré ses prouesses techniques et sa vivacité, Falcon Express laissera à quai tous ceux qui attendaient une narration plus étoffée.