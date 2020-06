Unstoppable - Tony Scott - critique

Résumé : Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-ci ne déraille et répande une flaque toxique qui décimera la ville complète.

Critique : Difficile de cerner Tony Scott, cinéaste capable du meilleur comme du pire. Pourtant, depuis quelques années, le réalisateur de True Romance séduit par la dimension post-maniériste de ses derniers films : Man on Fire, Domino et Déjà vu. Soit une intéressante relecture des années 80-90 transposée aux années Bush. Avec L’Attaque du métro 123, Tony Scott décevait avec une histoire qui, pour le coup, ne dépassait pas le cadre du classique film d’action eighties. D’où une évidente inquiétude à l’idée de découvrir Unstoppable qui, outre ses similarités ferroviaires, en reprend certains motifs, pas forcément les plus intéressants du cinéma de Scott (la subordination professionnelle, l’employé consciencieux qui s’improvise héros, la critique sociale en arrière-plan).

De prime abord, Unstoppable fait peur. Alors qu’un train transportant des produits toxiques et hautement inflammables se trouve lancé sans conducteur à grande vitesse (suite à une accumulation de bourdes énormes), plus loin, une classe d’enfants prend un autre train qui, on le devine, se dirige vers un crash dramatique. Mais heureusement, Scott ne prend pas le spectateur en otages avec un suspense aussi facile et aiguille rapidement vers une autre cible : la destruction de la ville de Stanton. Dès lors, le film avance en ligne droite avec une efficacité redoutable à l’image du train qu’il filme comme un monstre métallique inarrêtable (on pense parfois à certains plans sur le camion fou de Duel où l’on ne distinguait jamais le chauffeur.

Mais c’est lorsque Tony Scott travaille l’image qu’il se montre le plus passionnant. Rappelez-vous l’audace formelle de Déjà vu avec, notamment, cette spectaculaire course-poursuite se déroulant sur deux espace-temps (séquence hallucinante qui résume à elle seule tout le cinéma de Tony Scott). Dans Unstoppable, l’étude de l’image s’effectue via celles produites par les chaînes de télé qui suivent en temps réel l’évolution de la catastrophe annoncée (et quasiment espérée pour des médias en constante recherche de tragédie). Le réalisateur américain utilise alors ses images télévisuelles comme pour redéfinir la célèbre phrase de Bazin de cette façon : les médias substituent à notre regard un monde qui s’accorde à nos plus bas désirs, et ainsi livrer, en creux, une réflexion sur l’impact et la puissance de ces images (les médias en arrivent même à être plus au courant de la situation que ceux chargés de la régler). Bref, avec Unstoppable, Tony Scott nous offre un captivant divertissement devant lequel il est bien difficile de s’ennuyer.