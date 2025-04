Familia - Francesco Costabile - critique

Résumé : Rome, début des années 1980. Licia élève seule ses fils Gigi et Alessandro, suite à une mesure d’éloignement de Franco, leur père dont la violence a marqué leur enfance. Gigi grandit en trouvant refuge auprès d’un groupe néofasciste et reproduit peu à peu le schéma paternel. Après dix ans d’absence, Franco réapparaît, bien décidé à retrouver sa place au sein de ce qu’il considère comme son foyer.

Critique : Tout le monde se souvient de Jusqu’à la garde de Xavier Legrand, film très fort qui se clôturait sur un véritable coup de poing cinématographique. Familia est de trempe égale, en étant sans doute, par la texture de l’image, la couleur et la lumière, une œuvre plus glaçante et directe. Le long-métrage est inspiré d’un livre qui lui-même est écrit à partir de faits réels. On suit le parcours chaotique d’une famille modeste en Italie, qui ne parvient jamais à se détacher de l’emprise terrible du père sur son épouse et son plus jeune fils. Pourtant, tous les signaux d’un environnement néfaste sont là : les coups lancés contre la mère dans le crépuscule de sa chambre, la dégradation de l’état psychologique des deux enfants et surtout l’impuissance d’un système social et juridique à protéger en humanité cette maman et ses enfants.

Familia est un film âpre, qui ne fait aucune concession et ne cherche absolument pas à préserver le spectateur. On assiste, quasi impuissant, à l’explosion de la cellule familiale et l’incapacité de la mère à poser des limites à son ex-conjoint. Tous les travailleurs sociaux qui accompagnent des femmes battues connaissent ce processus irrésistible des victimes qui ne peuvent pas se départir de la manipulation de leur bourreau. En italien, le mot famille s’écrit FAMIGLIA. Francesco Costabile ampute volontairement une lettre du titre, comme pour marquer la pathologie de cette famille qui subit le harcèlement d’un homme sans limite, déterminé à imposer son ordre moral, indépendamment de toute loi et toute référence extérieure. Les petits sont privés d’inviter des amis aux fêtes d’anniversaire, personne ne pénètre le seuil de la porte, et les efforts désespérés de la mère à tenir son ex à l’écart d’elle et ses deux garçons se révèlent à chaque fois vains.

Le récit est construit en deux parties. La première pose les bases de la tragédie familiale à travers les deux petits garçons qui vont se retrouver placés dans un foyer, à défaut de trouver des solutions durables et sécurisantes pour la mère et ses fils. La seconde décrit le traumatisme qui hante, certes la mère, mais surtout le plus jeune des deux garçons, devenus adulte, qui cède à la violence de mouvements fascistes. Il n’est pas loin non plus de plonger dans la barbarie de la violence conjugale qui s’installe peu à peu vis-à-vis de sa jeune compagne. Le réalisateur opte pour une mise en scène froide, distante. Il évite tout esthétisme suranné, à l’exception de quelques plans fixes sur la porte-fenêtre derrière laquelle se déroule le drame. Il y a dans cette approche cinématographique quelque chose du geste de l’ethnologue. Le cinéaste observe la violence, l’insatiable attirance des victimes pour leur bourreau, et ce sans jamais juger ses personnages.

Familia est un grand film brutal certes, mais absolument bouleversant. On ne peut que percevoir dans ce projet cinématographique un geste militant pour que les autorités italiennes et plus largement européennes se donnent véritablement les moyens pour lutter contre les violences intra-familiales. Le cadet de la famille n’est finalement qu’une victime lui-même d’un parcours d’enfance chaotique, même si le réalisateur montre avec force le retournement de violence contre les autres qu’il brandit en réponse à son histoire traumatique. Le grand frère apparaît plus résilient, comme un signe aussi qu’on peut trouver des ressources, des voix de libération face à un système qui paraît cloisonné et sans perspective de salut.

On ne peut que regretter la faible visibilité de Familia sur les écrans français. En effet, le long-métrage italien offre aux rares spectateurs qui douteraient encore de la monstruosité de la violence intra-familiale, une fenêtre sur le monde et une opportunité à réfléchir aux mesures qui doivent être prises par les gouvernants. Les maltraitances familiales n’épargnent aucun milieu social, comme l’en atteste la disparition en 2023 de Cécile Hussherr-Poisson, brillante universitaire de lettres, sauvagement assassinée par son ex-mari, François-Xavier Hussherr, lui-même chef d’entreprise dans le secteur de l’intelligence artificielle. Francesco Costabile s’affirme dans ce second long-métrage comme la promesse d’un renouveau du cinéma italien.