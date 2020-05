Fanfan - Alexandre Jardin - critique

Résumé : Alexandre, un jeune homme de 25 ans, s’apprête à épouser Laure, avec laquelle il a déjà l’impression de former un vieux couple. Il fait bientôt la connaissance de Fanfan et succombe aussitôt à son charme...

Critique : Avant de se lancer dans la politique, Alexandre Jardin a été un romancier fort médiocre (ce qu’il demeure). Il signa son premier film en 1992, adaptation d’un de ses récits, l’histoire d’une jeune fille qui réapparaît dans la vie d’un jeune homme et use de tous les subterfuges pour le séduire.

Ici, Fanfan débarque dans l’existence du héros en marchant sur les mains, un soir de coup de foudre où l’orage gronde, comme une preuve météorologique. Auparavant, le bel Alexandre avait été plutôt marri du présent de sa dulcinée pour la Saint-Valentin. Dès les premières minutes, le long métrage du réalisateur-écrivain baigne dans la mélasse, sautant à pieds joints dans tous les clichés sentimentaux imaginables, tentant un attelage improbable entre Marivaux et Nous Deux, penchant finalement du côté de la collection Harlequin.

Ayant pris au mot le trait d’esprit de Georges Clémenceau - "le meilleur moment de l’amour, c’est quand on monte l’escalier" -, Alexandre ne veut pas éteindre le feu ardent qui ravage des cœurs largement embrasés, tandis que le cadre social dans lequel évolue les protagonistes s’estompe largement, l’année où Pierre Bourdieu dirigea La misère du monde.

Là encore, Jardin connaît ses classiques : il sait que dans L’Ecume des jours, l’environnement "se mit à compter pour du beurre", lorsque Colin et Chloé s’étreignent pour la première fois. Ce n’est pas une raison pour délaisser un hôpital quand on est interne, sous prétexte qu’il y aurait mille lieux communs à proférer sur l’amour et une femme à faire valser, tandis qu’une caméra idoine tournoie (quelle originalité). En vérité, Alexandre n’a pas assez de temps pour que jamais Fanfan ne se lasse, grâce à l’exquise inventivité de son cerveau fertile.

Ce nanar de la comédie romantique est une quasi parodie, où les deux acteurs, beaux comme dans une pub de shampoing, s’effeuillent délicatement dès lors qu’il s’agit de passer aux choses sérieuses. Tout se terminera évidemment sur un baiser langoureux filmé de profil. Allez, on détruit les violons et on relit Fabcaro ("Et si l’amour c’était aimer ?").